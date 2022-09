Cine este Gabriel Drăgușanu, concurentul de la ”Chefi la cuțite”, cu o poveste de viață incredibilă: ”Am dispărut pur și simplu”

Sezonul 10 Chefi la cuțite a debutat duminică la Antena 1 într-un decor nou, creat pentru a marca 10 ani de la succes!Emoțiile au îneput, iar poveștile de viață a unor concurenți îi lasă fără cuvinte pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Gabriel Drăgușanu are 36 de ani, vine din Germania și este de meserie bucătar, însă povestea lui de viață este una de-a dreptul impresionantă. Gabriel Drăgușanu a venit în sezonul 10 Chefi la cuțite pentru a le găti celor trei jurați un preparat neașteptat. Acesta a intrat încrezător în bucătăria show-ului culinar cu o rețetă deosebită: salată orientală cu caracatiță.

Însă, pe lângă rețeta inedită pe care a ales să o gătească în show-ul culinar, Gabriel Drăgușanu și-a deschis sufletul în fața juraților.

„La 18 ani mi-am început aventura de bucătar, în străinătate. Din 2004 până în 2012 am stat în Italia. Toată activitatea mea a fost în bucătărie și pizzerie. Am avut un anturaj destul de rău, eram un dealer de droguri. Am intrat în anturajul greșit… Îmi cumpăram haine, nu aveam unde se le spăl, aruncam hainele murdare și îmi cumpăram altele, să vedeți ce mentalitate aveam atunci.

În ziua de azi nu aș mai face asta niciodată. Totul s-a schimbat atunci când banii mei câștigați au început să se ducă pe droguri. Îmi vindeam mie drogurile. Am făcut chestia asta aproape 6 luni”, a povestit concurentul vizibil afectat de perioada respectivă.

Gabriel Drăgușanu, concurentul de la ”Chefi la cuțite” a reușit să primească trei cuțite

„Am dispărut pur și simplu, am plecat la fratele meu. Dacă opream mașina în fața casei, eu acum nu vă mai vorbeam. Mi-au sărit toate drogurile din cap în noaptea în care am văzut poliția în fața casei. Cel mai urât capitol din viața mea.”, a mai adăugat acesta.

Gabriel Drăgușanu i-a impresionat pe jurați, motiv pentru care a obținut trei cuțite din partea acestora. Concurentul și-a stăpânit cu greu emoțiile și lacrimile când a văzut decizia juraților.

