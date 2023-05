Cine este iubitul secret al Deei Maxer: „E un bărbat puternic, are foarte mulţi bani”

Carmen Harra a dat detalii uluitoare despre divorţul dintre Deea şi Dinu Maxer. Potrivit spuselor sale, între cei doi lucrurile nu mai funcţionau de câţiva ani, iar separarea nu a fost o surpriză pentru ea. Mai mult, clarvăzătoarea mărturiseşte că ştie cine este noul partener al brunetei.

Carmen Harra este cunoscută pentru dezvăluirile pe care le-a făcut de-a lungul timpului despre viitorul multor personalităţi celebre. O mare parte dintre acestea s-au şi adeverit. Acum a venit rândul şi celor doi foşti soţi, Deea şi Dinu Maxer.

Clarvăzătoarea a explicat că în codul vieții lui Dinu sunt prezente două divorțuri. În ceea ce priveşte relaţia cu Deea, aceasta nu a fost una pe viaţă, ci una temporară.

Ce spune Carmen Harra despre actualul partener al Deei

Carmen Harra a vorbit şi despre momentul în care şi-a dat seama că Dinu şi Deea se vor separa. În urmă cu un an şi jumătate, aceasta i-a întâlnit în America şi încă de atunci a simţit că artista urmează să facă schimbări importante în ceea ce priveşte viaţa sentimentală.

NU RATA: DEEA ȘI-A REFĂCUT VIAȚA DUPĂ DIVORȚUL DE DINU MAXER, IAR CANCAN.RO ARE TOATE DETALIILE. “DA, ESTE IUBITUL MEU!”

Cât despre actualul partener al Deei, clarvăzătoartea a explicat că este un bărbat puternic, potent financiar, dar care, într-un final o va dezamăgi.

„I-am văzut de curând în America și când m-am uitat la Deea, am avut sentimentul că ea este într-o altă relație, deși părea totul perfect, se țineau de mână. Mi-am dat seama și cu cine este, asta se întâmpla acum 1 an și jumătate în urmă. Nimeni nu știe cu cine este ea, dar eu mi-am dat seama imediat, dar nu vreau să fac asta publică, nu vreau să o trădez.

Este într-o relație în care ea se simte prinsă, bărbatul nu este român și este extraordinar de puternic, are foarte mulți bani, chestia asta a atras-o pe ea foarte mult. Acest bărbat i-a deschis un nou drum.”, a declarat Carmen Harra.

Carmen Harra: „E o lovitură karmică dură în final”

În continuare, Carmen Harra a vorbit în detaliu despre problemele pe care le-au întâmpinat cei doi artişti în căsnicia lor. Mai mult, clarvăzătoarea a spus că în această poveste cei mai afectați sunt copiii și că este posibil ca în viitor să treacă prin aceleaşi situaţii ca părinţii lor.

Carmen Harra nu vede cu ochi buni relaţia în care Deea este implicată în prezent şi spune că este posibil ca în final să sufere mult.

„În codul vieții lui Dinu există două divorțuri, deci acest divorț nu m-a mirat deloc. Asta a fost o relație complementară, nu a fost o relație karmică și nu a fost decât temporară. Ea e ruptă de câțiva ani. Nu se aștepta nimeni, pentru că ei pozau într-un cuplu ideal și poate chiar au fost la un moment dat. La nivelul energetic în care noi ne completăm, relația lor nu era pe viață, ci temporară. Au mai avut un moment de scârțâială, dar nu a știut nimeni, au bravat-o foarte bine. El va încerca să rămână cu persoana asta tânără, ea însă nu știu ce șansă are să ajungă într-adevăr unde vrea ea. Ea are o țintă, este o femeie foarte ambițioasă și independentă. Pericolul pe care îl are ea este ca până la urmă să rămână singură. Persoana asta la care ea își face multe vise nu cred că o să fie ce anticipează ea. În relația asta ea este cea care a greșit. Tentația la care a fost ea pusă de acea persoană pe care a cunoscut-o a fost uriașă. E o lovitură karmică dură în final, care s-ar putea să o afecteze în timp. El o să treacă mai ușor peste această ruptură față de ea, el este un om stabil și își dorește o căsnicie reală. Copiii sunt cei mai afectați în această ecuație”, a mărturisit Carmen Harra, potrivit wowbiz.