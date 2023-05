La doar câteva zile de când fostul soț anunța că s-a și despărțit de iubita post-divorț, Deea Maxer aruncă bomba. Aceasta a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO că bărbatul alături de care s-a postat pe pagina sa de socializare, este cel care i-a cucerit inima frântă după despărțirea de tatăl copiilor săi. Aflată în compania lui Dinu, în drum spre un spectacol, aceasta a evitat însă să dea alte detalii despre actualul său partener.

Deea și Dinu Maxer s-au despărțit după o relație de 18 ani, în ciuda faptului că păreau cuplul perfect. Cei doi își anunțau divorțul în luna martie. Și la doar câteva săptămâni, artistul era surprins în compania unei alte femei, alături de care încerca să-și refacă viața. Relația s-a terminat brusc, chiar Dinu fiind cel care a anunțat despărțirea.

„Tu ești perfecțiunea mea, unica mea direcție”

Suprize, surprize însă, din partea Deei. La doar câteva zile de când fostul soț rămânea din nou singur, bruneta a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu un bărbat, fără vreo altă precizare privind rolul acestuia în viața sa. Pe fundalul imaginii, ea a ales însă să pună o melodie, respectiv piesa lui Sam Smith, intitulată ”Fire on fire”, al cărei refren este:

„Foc pe foc, ne-ar ucide în mod normal/ Dar cu atât de multă dorință, împreună suntem câștigători/ Ei spun că am scăpat de sub control, și unii spun că suntem păcătoși/ Dar nu îi lăsa să ne distrugă(…)/ Pentru că atunci când(…) îmi spui că mă iubești/ Și mă privești în ochi/ Tu ești perfecțiunea mea, unica mea direcție”.

„Este iubitul meu”

Și, într-adevăr, bărbatul din fotografie are un rol extrem de important în acest moment, în viața artistei. Mai precis, acesta este cel care i-a luat locul în inima sa, lui Dinu Maxer. Deea a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cine este tânărul respectiv.

„Da, este iubitul meu. Altfel nu aș fi pus acea fotografie”, ne-a mărturisit artista.

Aflată însă în compania lui Dinu Maxer, în drum spre un spectacol, Deea a evitat să dea alte amănunte despre identitatea bărbatului.

Se pare că tânărul respectiv este cel alături de care Deea a petrecut de 1 Mai, pe litoral. Acesta ar fi dus-o la Constanța, unde ea avea un job. Chiar în ziua cu pricina, cei doi s-au filmat în mașina lui. La scurt timp, fosta soție a lui Dinu Maxer a postat o primă fotografie cu cel care-i era alături, fără a-i arăta însă chipul și a face vreo precizare.

