Cine este Lăcrămioara Pintilie de la Chefi la Cuțite, prima concurentă care a primit cuțitul de aur în sezonul 13

Lăcrămioara Pintilie (35 de ani) este prima concurentă care a primit cuțitul de aur, la Chefi la Cuțite, sezonul 13. Cuțitul a fost dăruit de chef Richard Abou Zaki, bucătarul fiind impresionat de farfuria pregătită pentru jurizare. Iată povestea de viață a concurentei căreia i-a fost asigurat un loc în echipă!

Concurenții gătesc, iar banda de jurizare merge ca unsă! În data de 18 martie 2024 a debutat cel de-al treisprezecelea sezon Chefi la Cuțite, iar noii participanți s-au pregătit intens pentru a demonstra că merită un loc la bancul de lucru. Chiar dacă abia s-au difuzat câteva ediții din sezonul 13, deja s-a oferit primul cuțit de aur. Acesta i-a revenit unei concurente care a reușit să îi impresioneze pe jurați cu un preparat.

Lăcrămioara Pintilie a pregătit o ruladă de iepure și piure de morcov, preparat care a încântat papilele gustative ale celor patru jurați. Chef Richard Abou Zaki a fost cel care a adjudecat rapid preparatul, oferind cuțitul de aur. Acest aspect reprezintă un beneficiu pentru concurentul în cauză, nemaifiind nevoit să asiste la probele din bootcamp. Practic, trece de „filtrul” respectiv, fiindu-i asigurat un loc direct în echipă.

Lăcrămioara Pintilie este una dintre participantele de la Chefi la Cuțite. În vârstă de 35 de ani, concurenta a dorit să le arată juraților de la Antena 1 ce îndemânare are în bucătărie. Zis și făcut: s-a prezentat la bancul de lucru și a început să prepare, pas cu pas, rețeta. Rulada cu iepure și piureul cu morcov sunt cele două elemente principale ale farfuriei care i-au adus cuțitul de aur. Un real beneficiu, de altfel, pentru concurenții care reușesc să îl primească.

Concurenta în vârstă de 35 de ani, originară din Reșița, a acumulat mulți ani de experiență peste hotare. Peste 15 ani, a fost bucătar în Italia, țara în care și-a format mâna în bucătărie. De altfel, timp de patru ani, a condus un restaurant cu 4 stele Michelin. După ce s-a reîntors în România, și-a schimbat obiectul de activitate – cofetărie! Odată reîntoarsă în țară, și-a pus cap la cap un plan, și anume să își deschidă un laborator. În ediția din 20 martie 2024, concurenta a reușit să impresioneze cu experiența și talentul din bucătărie, așa că a intrat în posesia cuțitului de aur.

„Am fost bucătar 15 sau 16 ani, în Italia. Am făcut paste, supe și deserturi. Am lucrat aproape doi ani cu un chef care a plecat, iar patronii mi-au propus să preiau eu bucătăria. Le-am spus că nu mă simt în stare și am refuzat. Așadar, a venit un alt bucătar timp de doi ani, iar apoi am decis că a venit momentul să iau bucătăria în propriile mâini. Am condus bucătăria 4 ani. Avea patru stele hotelul.

Au existat cazuri în care angajații nu au vrut să vină să lucreze alături de mine, pentru că sunt femeie. (…) Nu mai locuiesc în Italia de anul trecut, am hotărât să mă întorc acasă și aici am făcut o schimbare. Sunt cofetar acum, fac prăjituri, imediat o să deschid un laborator”, a spus Lăcrămioara Pintilie, la Chefi la Cuțite.