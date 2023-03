Prima ediție a show-ului culinar Chefi la Cuțite a venit la pachet cu noi povești de viață. Seara trecută, telespectatorii au avut ocazia să afle povestea Mariei Barbu, o tânără în vârstă de 28 de ani care a arătat nu doar talentul pe care îl are în domeniul gastronomic, ci și dragostea pe care i-o poartă partenerului ei. Gina Pistol a izbucnit în lacrimi! Iată povestea mai jos, în articol.

Surprizele se țin lanț în emisiunea Chefi la Cuțite. Seara trecută, a debutat cel de-al 11-lea sezon, la Antena 1, iar telespectatorii au avut ocazia să descopere persoane și noi povești de viață. Una dintre ele a impresionat-o pe Gina Pistol până la lacrimi.

Maria Barbu de la Chefi la Cuțite a povestit că și-a descoperit pasiunea, după accidentul suferit de iubit

Maria Barbu este o tânără în vârstă de 28 de ani din București care a venit în emisiunea Chefi la Cuțite, pentru a-și arăta îndemânarea în bucătărie. Pasiunea către arta gastronomică a venit după ce partenerul său de viață a suferit un accident cumplit de motocicletă, incident în urma căruia bărbatul a rămas în scaun cu rotile. A stat alături de iubitul ei zi și noapte, în spital. Tânărul a fost în comă cinci zile.

În perioada dificilă pe care au traversat-o împreună, Maria Barbu a realizat că partenerul ei de viață nu va mai putea pregăti preparate în bucătărie, motiv pentru care tânăra de 28 de ani a început să gătească. În același timp, a realizat că are și o pasiune în direcția aceasta. În cadrul emisiunii, concurenta a pregătit o cremă de cartofi dulci cu țelină și păstârnac.

Concurenta de la Chefi: „Aș face-o la infinit. Nu mă văd fără el!”

A fost o perioadă foarte grea pentru ambii parteneri, iar Maria Barbu a oferit detalii: „M-am internat cu el, mi-am luat o saltea și am dormit lângă patul lui. Îl rugam noaptea să atârne mâna ca să îl pot ține de mână când doarme. O lună am stat în spital cu el, a fost casa mea acolo și nu regret nicio clipă treaba asta.

Aș face-o la infinit. Nu mă văd fără el! Am suferit foarte mult, 5 zile a stat în comă. Legătura mea cu gătitul are legătură cu accidentul lui. El gătea, dar când n-a mai putut el să gătească am început să gătesc eu, că eram doar noi. Și o prietenă mi-a zis la un moment dat să mă duc la emisiune”.

Gina Pistol s-a emoționat foarte tare și i-au dat lacrimile, la Chefi la Cuțite.

