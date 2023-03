Filmarea în care apare Cătălin Scărlătescu de la Chefi la Cuțite și pe care lumea a uitat-o. Înainte de Antena 1 și Pro Tv, celebrul chef a apărut la o altă televiziune

Cătălin Scărălătescu este acum unul dintre cei mai apreciați și simpatizați chefi. Fanii săi l-au cunoscut atunci când a avut loc premiera show-ului Masterchef de la Pro Tv, însă, simpaticul bucătar se află de mai mult timp pe micile ecrane. Puțini sunt cei care știu cum și-a făcut debutul în televiziune Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu a intrat în atenția publicul larg datorită show-ului Masterchef de la Pro Tv. Împreună cu Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, celebrul chef a reușit să ajungă la inima publicului. Cei trei au fost simpatizați imediat, iar publicul i-a urmărit în tot parcursul lor în televiziune. Însă, spre deosebire de ceilalți doi colegi ai săi, Cătălin Scărlătescu și-a început cariera în televiziune, ceva mai devreme.

Cătălin Scărlătescu a mărturisit, în cadrul unui podcast, că prima sa apariție televizată a avut loc cu un an înainte de a ajunge la Pro Tv. Mai exact, bucătarul a apărut pentru prima dată la Paprika Tv. Deși experiența de acolo nu a fost una neapărat plăcută, l-a ajutat pe chef. Cei de la Pro Tv l-au observat și nu a mai trecut mult până l-au chemat la casting.

„Nu eram chiar debutant la tv când m-au sunat de la ProTv. Fusesem înainte la Paprika. A fost greu pentru că nu mă înțelegeam cu oamenii din echipa de acolo, care vorbeau jumătate maghiară, jumătate o română stricată. Mă rog, a ieșit bine atunci. Cred că mi-a plăcut de la început treaba asta cu televiziunea”, a declarat Cătălin Scărlătescu, în cadrul podcastul lui Speak.

Cătălin Scărălătescu, debutul în Pro Tv

După aparițiile la Paprika Tv, Cătălin Scărlătescu a mai avut o apariție și la Acasa Tv. În acest timp, chef-ul a fost observat de Mona Segall. Ea este cea care i-a dat șansă și l-a chemat la casting. Cei trei chefi au trecut cu toții de casting, însă la probele finale nu s-au descurcat prea bine. Tot producătoarea tv Mona Segall a fost cea care le-a intuit talentul și a știut cum să îi pună în valoare.

„Aici doar Mona Segall poate să spună. M-a sunat cineva, atunci lucram ca bucătar-șef asistent, al doilea din ierarhie. Adică sub mine, la momentul respectiv, erau 45. Era ușor (n.r. să îi „dirijeze”), cu asta mă ocup. E foarte simplu, ca o echipă, tu tai carne, tu tai ceapă. Lucram acolo și a sunat telefonul. Și mi-a spus: «Bună ziua, suntem de la Pro TV, am dori să facem o filmare pentru ceva». A venit Claudiu Oprea și a făcut filmarea. (…) Eu, între timp, avusesem o intervenție foarte frumoasă cu Diana Dumitrescu pe Acasă, am făcut o rețetă cu ea și am ajuns în platou și, la un moment dat, prezentatoarea a zis: «Băi, dar cât vorbește, opriți-l». Le-o fi plăcut de mine, acolo.

Avusesem o intervenție la Paprika unde făcusem câteva rețete, eram rigid, drept. (…) Ne pusesem să citim de pe hârtie ceva despre noi. A fost circ și panaramă. Am scos 7 cuvinte, Bontea 6 și Dumitrescu 3. Intro-urile erau pe prompter. Noi nu suntem actori. Și tot se chinuia echipa. Și, la un moment dat, Mona a spus «Nu vă mai chinuți, ia dați-le o farfurie!». Și ne-au adus trei farfurii și când am început să le jurizăm…”, a mai spus Cătălin Scărlătescu.

