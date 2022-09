Cine este Mihai Ene, concurentul care va găti cu o singură mână, la „Chefi la cuțite”

Mihai Ene este concurentul de la Chefi la cuțite care are o poveste de viață impresionantă. Tânărul nu are o mână, dar nu vede acest lucru ca un impediment, mai ales că a ajuns în platoul show-ului culinar de la Antena 1.

În vârstă de 30 de ani, Mihai și-a pierdut brațul stâng la doar 7 ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer osos, iar mama sa a luat decizia că cea mai bună soluție era amputarea.

„Următoarea întrebare pe care i-am adresat-o mamei a fost: Eu o să mai am prieteni și soție?. Dar m-am descurcat și, în general, mă descurc – sunt o fire perseverentă, nu mă dau bătut. Fac cam orice face o persoană cu două mâini. Oricine s-ar descurca, doar că nu a fost pus în acea situație.

Nu sunt eu special. Și nu, nu am simțit că am o problemă sau un defect. Am încercat mereu să mă autodepășesc. Sunt o fire sportivă, competitivă și probabil asta m-a ajutat și moral. N-am avut nevoie de terapii. Joc fotbal și chiar destul de dur – mă ceartă soția când mai vin acasă cu o gleznă umflată”, a povestit Mihai.

Mai mult decât atât, concurentul de la Antena 1, originar din Moreni, a precizat că joacă fotbal și uneori destul de dur, lucru pe care i-l reproșează chiar soția sa, asta pentru că se mai întâmplă să vină acasă cu glezna umflată.

Ce vedete vor găti în noul sezon ”Chefi la cuțite”

De altfel, show-ul culinar cu Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu şi Florin Dumitrescu sărbătoreşte 10 ani de la prima apariţie şi aduce de-a lungul audiţiilor pe nevăzute o serie de vedete care vor găti pentru a-i impresiona pe cei trei Chefi.

Iulia Albu, Florin Ristei şi iubita lui, Naomi, Monica Bîrlădeanu, Cleopatra Stratan şi Edward Sanda, What’s UP, Jean de la Craiova sunt cei care vor găti în cadrul show-ului, potrivit Paginademedia.ro.

O altă noutate a sezonului special este faptul că show-ul are pentru prima data două prezentatoare. Irina Fodor care prezintă primele ediţii Chefi la cuţite, rol pe care l-a preluat atunci când Gina Pistol a fost diagnosticată cu Covid-19. Iar Gina Pistol revine în următoarele ediţii, fiindu-le alături Chefilor şi concurenţilor până în finală.

“Sezonul 10 este unul special pentru noi, pentru că se împlinește un deceniu de când ne cunoaștem, de când lucrăm împreună, iar competiția dintre noi nu a scăzut absolut deloc. Dimpotrivă, chiar crește! Fiecare dintre noi vrea să dovedească faptul că e mai bun decât celălalt. Acum mai mult decât oricând, fiind un sezon de referință.

S-a schimbat platoul, avem alt decor și multe alte nouțăți! Iar spațiile de desfășurare a show-ului au fost o surpriză totală pentru noi. În prima zi când am pășit în noul decor, ne-am simțit ca și când am fi fost plecați într-o vacanță și ne-am întors într-o casă care avea cu totul altă înfățișare”, a dezvăluit Chef Sorin Bontea