Seara trecută, 23 decembrie 2021, a avut loc Marea Finală ”X Factor” de la Antena 1. Cel de-al zecelea sezon a fost câștigat de Nick Casciaro, concurentul Loredanei Groza.

În data de 23 decembrie 2021 a avut loc Marea Finală ”X Factor” de la Antena 1. Lupta s-a dat între patru finaliști, și anume Bryana Holingher, Andrei Duţu, Nick Casciaro şi Jomajii. Fiecare concurent a pregătit câtre trei momente pentru Finala „X Factor” de la Antena 1: un moment solo, un altul alături de mentor, iar cel de-al treilea moment s-a desfășurat în compania unui invitat special.

Concurentul de la ”X Factor” care a reușit să impresioneze publicul a fost chiar Nick Casciaro, reușind să adune cele mai multe voturi. Tânărul a reușit să câștige premiul cel mare în valoare de 50.000 de euro, seara trecută.

Cine este Nick Casciaro, câștigătorul celui de-al zecelea sezon ”X Factor” de la Antena 1

Nick Casciaro este marele câștigător al celui de-al zecelea sezon ”X Factor” de la Antena 1. Seara trecută, tânărul a reușit să impresioneze publicul și să adune cele mai multe voturi.

Nick Casciaro s-a născut în Italia, Bolzano, și are vârsta de 31 de ani. Are alură de fotomodel și, încă de mic, a practicat mai multe sporturi, printre care și fotbal, rubgy, patinaj pe gheață sau pe role, dar și sporturi nautice. Iubește să cânte și este o fire atletică. Tânărul a făcut parte din echipa Loredanei Groza. Cei doi au cântat împreună piesa ”The Time of My Life” și au pus în scenă coregrafia din ”Dirty Dancing”.

„A fost cel mai dulce moment. N-ai cum să nu te topești. A fost primul moment în care un jurat și un concurent au dansat. Asta nu s-a mai întâmplat la X Factor, nu-mi amintesc”, a spus Delia.

Mai mult decât atât, câștigătorul celui de-al zecelea sezon se iubește cu o italiancă pe nume Maria Sacchi. Acesta a fost sprijinit de partenera lui pe tot parcursul concursului, arată Adevărul.ro.

