Cine este noul iubit al lui Jennifer Lopez. Actorul este cu 11 ani mai mic decât fosta soție a lui Ben Affleck

Jennifer Lopez iubește din nou! Actorul cu care își petrece acum timpul este cu 11 ani mai mic decât fosta soție a lui Ben Affleck și pare că legătura a fost mai puternică decât un simplu scenariu de film. Cei doi s-au cunoscut la filmările pentru pelicula „Office Romance”, difuzată pe Netflix.

Jennifer Lopez și Brett Goldstein ar trăi o poveste de dragoste, însă momentan sunt la început, așadar fără angajamente serioase. Aceștia au jucat împreună în filmul „Office Romance” și au fost surprinși la un eveniment din Los Angeles, pe 16 octombrie. Potrivit presei internaționale, artista în vârstă de 57 de ani și actorul în vârstă de 46 de ani ar fi plecat împreună la o petrecere exclusivistă cu aceeași mașină. Chiar și așa, ar fi intrat separat la eveniment, pentru a nu stârni reacții, dar speculațiile cu privire la relație nu au întârziat să apară. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cine este noul iubit al lui Jennifer Lopez

La începutul verii, Page Six a relatat că relația dintre ei este una „casual”, adică fără angajamente serioase, dar și că „au păstrat o relație strict profesională pe platourile de filmare, însă chimia dintre ei era de necontestat”. Aceștia au avut numeroase apariții împreună, iar una dintre cele mai spectaculoase a fost chiar la show-ul de pe Broadway „Oh, Mary!”, în martie 2025, cu o lună înainte să înceapă filmările pentru filmul de pe platforma Netflix.

Aceeași sursă afirmă că Jennifer Lopez și Brett Goldstein au plăceri comune, precum petrecerile și cina la restaurant. Pentru moment, niciunul dintre ei nu a confirmat sau infirmat speculația. Brett are 46 de ani, este actor, comediant, producător și scriitor. S-a născut la Londra, iar apoi s-a mutat în Spania, acolo unde a lucrat la un club de striptease cumpărat de tatăl său. Ulterior, s-a mutat la New York, unde a studiat actoria. Acesta a avut roluri importante, astfel că are o carieră impresionantă.

Jennifer Lopez și Brett au negat în trecut o posibilă relație

În urmă cu ceva timp, ei au respins zvonurile în cadrul unui interviu. Jennifer Lopez a declarat că mereu i se întâmplă să „fie cuplată” cu cineva cu care colaborează, însă la acel moment a precizat că nu este cazul cu Brett Goldstein. Cu toate acestea, pare că acum flacăra dintre ei s-a aprins, deci nimic nu este imposibil.

„Nu există niciodată un moment în care să fiu văzută cu cineva sau să lucrez cu cineva și să nu încerce să mă cupleze cu persoana respectivă”, a remarcat Jennifer Lopez. Brett Goldstein a completat: „Cred că, dacă stai lângă ea, asta se întâmplă”. „Bine, deci nu vă întâlniți în viața reală?”, a întrebat-o direct Savannah Guthrie. „Nu ne întâlnim”, a răspuns Jennifer Lopez. „Corect”, a confirmat Brett Goldstein.

Poate fi de la faptul că actrița l-a denumit cel mai bun partener de sărut? Sau că artistul și-a exprimat admirația față de ea cu mult timp înainte să lucreze împreună? Momentan nu știm ce a aprins flacăra între cei doi, însă este cert că adoră să petreacă timp unul cu celălalt.

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