Cine este Renate Weber, noul Avocat al Poporului

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a votat, miercuri, numirea Renatei Weber ca Avocat al Poporului. Propunerea acesteia pentru funcție a fost făcută de către ALDE. Numirea acesteia a fost aprobată cu 209 de voturi „pentru” în plenul reunit, de miercuri, al Parlamentului.

PNL și USR l-au susținut pe Peter Eckstein Kovacs pentru funcția de Avocat al Poporului, iar PMP pe avocatul Cătălin Voinea-Mic. După ce a fost propusă de ALDE pentru funcție, Renate Weber a anunțat că demisionează din partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu. (CITEȘTE ȘI: CUNOSCUTA EUROPARLAMENTARĂ ȘI-A MĂRIT ”FAMILIA”: ”A INTRAT ÎN VIAȚA MEA ȘI ÎN SUFLETUL MEU!”. EA ESTE „MINUNEA” PE CARE A ADOPTAT-O RENATE WEBER!)

Victor Ciorbea a trimis, luni, o adresă către președinții Camerei Deputaților și Senatului, Marcel Ciolacu și Călin Popescu Tăriceanu, în care îi anunță că mandatul său în funcția de Avocat al Poporului a încetat, potivit unui comunicat de presă al instituției. Potrivit legii 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, „Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Mandatul Avocatului Poporului poate fi reînnoit o singură dată.

Renate Weber este europarlamentar, om politic, avocat, activist pentru drepturile omului și political adviser. A fost redactor-șef al Revistei Române de Drepturile Omului (1993-2004) și face sau a făcut parte din numeroase organisme de protejare a drepturilor omului – directoare executivă a Centrului pentru Drepturile Omului – București (1993-1998); co-președinte al Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) (1994-1999); vicepreședinte al International Helsinki Federation for Human Rights – Viena (1994-1996); membră a International Service for Human Rights – Geneva (1995-2003); membră a International Council for Human Rights Policy – Geneva (1997-2004); directoarea Proiectului “The Status of Women’s Rights in Central/Eastern European Countries and the Newly Independent States” al Federației Internaționale Helsinki pentru Drepturile Omului – Viena (1999-2000) etc. Mai mult, Renate Weber este primul reprezentant al României căruia i s-a încredințat conducerea unei misiuni UE de observare a alegerilor, în anul 2008.

Renate Weber și protecția drepturilor minorităților naționale

Renate Weber a publicat peste 50 de lucrări, în special referitoare la protecția drepturilor minorităților naționale, dintre care pot fi amintite:

– Două proiecte de lege privind protecția minorităților naționale, în “Legislația în tranziție” (Centrul de Drepturile Omului, București, 1994);

– Cartea albă a accesului la informație în Romania (în română și engleză, Centrul pentru Drepturile Omului, București, 1996) – în colaborare cu Manuela Ștefănescu și Gabriel Andreescu;

în colaborare cu Manuela Ștefănescu și Gabriel Andreescu; – The Welfare State in Post-Communist Countries: The Romanian Case , în “Re-conceptualizing the Welfare State” (Center for Human Rights, Copenhaga, 1996);

, în “Re-conceptualizing the Welfare State” (Center for Human Rights, Copenhaga, 1996); – The Moldavian Csango (International Foundation for Promoting Studies and Knowledge of Minority Rights, Budapesta, 1998) – în colaborare cu Valentin Stan;

(International Foundation for Promoting Studies and Knowledge of Minority Rights, Budapesta, 1998) – în colaborare cu Valentin Stan; Transilvania: evoluție prin devoluție? în cartea G. Andreescu și G. Molnar (ed.) – “Problema transilvană” (Ed. Polirom, Iași, 1999);

în cartea G. Andreescu și G. Molnar (ed.) – “Problema transilvană” (Ed. Polirom, Iași, 1999); – The Effect of the ECHR on the Legal and Political System of Member States: Romania , în Prof. Robert Blackburn și Dr. Jorg Polakiewicz (ed.) “Fundamental Rights in Europe – The European Convention on Human Rights and its Member States, 1950-2000” (Oxford University Press, 2001);

, în Prof. Robert Blackburn și Dr. Jorg Polakiewicz (ed.) “Fundamental Rights in Europe – The European Convention on Human Rights and its Member States, 1950-2000” (Oxford University Press, 2001); – The Impact of the European Convention of Human Rights upon the Rule of Law in Romania (Oxford University Press, 2001) – volum editat de către Prof. Robert Blackburn și Dr. Jorg Polakiewicz;

(Oxford University Press, 2001) – volum editat de către Prof. Robert Blackburn și Dr. Jorg Polakiewicz; – Concept paper on Combating Discrimination in Romania. An Inventory of Problems on Legislation and Institutional Mechanisms for Combating Discrimination – continuare a proiectului din cadrul “Non Discrimination Review Project” al Consiliului Europei (2003)

Renate Weber a jucat în trei piese de teatru

Paradoxal, fiind prezentă în Parlamentul European, Renate Weber şi-a descoperit, cu surprindere, o altă latură artistică – actoria. Şi nu a fost doar o încercare timidă de a păşi pe scenă, sub lumina reflectoarelor. Renate Weber a jucat în trei piese de teatru remarcabile, iar prestaţia i-a fost aplaudată la scenă deschisă, cu atât mai mult cu cât subiectul abordat a fost unul de actualitate – condiţia femeii în societatea modernă şi “dărâmarea unor bariere culturale”. A fost, aşa cum recunoaşte Renate Weber, o şansă extraordinară de care s-a bucurat din plin. (VEZI ȘI: CE LEGĂTURĂ SPECIALĂ A EXISTAT ÎNTRE RENATE WEBER ȘI TATĂL SOFIEI VICOVEANCA: ”CUVINTELE LUI M-AU URMĂRIT TOT TIMPUL…”)

”În același timp, în Parlamentul European am avut șansa extraordinară de a juca în trei piese de teatru. Toate pe tema drepturilor omului și drepturilor femeii. «Seven» este numele primei piese care povestește istoria a șapte femei care au depășit condiția de victime și au devenit adevărate activiste de drepturile omului. La a doua piesă, «Vagina’s monologues», am lucrat chiar cu autoarea, Eve Ensler. E o piesă despre ieșirea din umbră a femeii, despre dărâmarea unor bariere culturale. La cea de a treia, «Speak truth to power», am fost câțiva deputați și câteva adevărate vedete ale filmului – Lena Olin, Dylan Bruno, Dennis Haysbert. Dar emoționant a fost că în sală au fost prezenți și câțiva din cei care au inspirat această foarte puternică piesă. Nu știam că sunt atât de talentată!”

Max Weber, tatăl Renatei Weber, a înfiinţat Filarmonica din Botoşani

Amintirile Renatei Weber se opresc, la un moment dat, asupra propriei familii. Vizibil emoţionată, Renate Weber oferă detalii pe care foarte puțină lume le știa. Tatăl său, Max Weber, a înfiinţat Filarmonica din Botoşani şi, mai mult, a fost şi cel care a pus bazele Teatrului de păpuşi din localitate. Renate Weber a crescut nu numai în lumea muzicii clasice, dar şi în cea a… actoriei. Fascinată, a urmărit şi înţeles, de la bun început, cum se naşte o piesă de teatru şi ce înseamnă “arta facerii unui spectacol”. Iar părinţii, Max şi Viorica, i-au fost alături, fiecare sfat oferit fiind, peste timp, un punct de reper esenţial în viaţa şi activitatea Renatei Weber.

”Tatăl meu, Max Weber, a înființat Filarmonica din Botoșani și mai apoi Teatrul de păpuși de acolo. Mama, Viorica Weber, a fost actriță acolo. Am crescut practic în teatru, printre acele păpuși, mai degrabă în spatele scenei, printre actori și recuziteri. M-a fascinat mereu arta facerii unui spectacol. Repetițiile, fie la teatru, fie la filarmonică, erau preferatele mele – munca de a învăța și a șlefui. Cred că acesta e lucrul cel mai important pe care l-am învățat de la părinții mei: nu e suficient să fii pasionat de ceea ce faci, trebuie să fii responsabil față de cei care au așteptări de la ține. Și pentru asta trebuie să muncești și să te perfecționezimereu”, îşi aminteşte Renate Weber.