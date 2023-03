Cine este și cu ce se ocupă, de fapt, Ana Morodan. ”Contesa digitală” câștigă lunar bani frumoși

Ana Morodan a „călcat strâmb” în trafic, iar polițiștii au fost pe fază și au prins-o! „Contesa digitală” a fost reținută pentru 24 de ore, după ce oamenii legii i-au depistat o concentrație de 0,05 g/l alcool pur în sânge, iar rezultatul testului antidrog a ieșit pozitiv.

Ana Morodan are probleme grave cu legea, după ce a fost prinsă la volan sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise. Polițiștii rutieri au prins-o de două ori în trafic, în cursul zilei de ieri. Influencerița a fost prinsă beată și drogată la volan și în numai 12 ore s-a ales cu două dosare penale, potrivit surselor CANCAN.RO

„Contesa digitală” a stabilit un record negativ în doar câteva ore. Nu este pentru prima dată când vedeta de la Antena Stars este în centrul atenției, din cauza problemelor cu alcoolul. În urmă cu câteva luni, fosta concurentă de la „Asia Express” a apărut ușor „euforică” la Xtra Night Show, însă spunea, la acea vreme, că doar s-a prefăcut și că nimic nu ar fi fost adevărat. Explicațiile ei au venit după un val de critici din partea internauților.

„Aia (n.r. momentul în care Ana Morodan a apărut în stare de ebrietate în emisiunea Xtra-Night Show) era cu trei-patru zile înainte de filmare (n.r. filmarea emisiunii „REALĂ, by Ana Morodan”) și a fost o chestie gândită de noi, de toată echipa. Eu, o dată la șase luni fac ceva să comenteze lumea. De bine, de rău, să comenteze lumea. A fost o joacă actoricească. Mă scuzați că nu am dat la teatru. Scuzați-măăă”, a explicat Ana Morodan, pentru CANCAN.RO.

Din ce face bani Ana Morodan

Ana Morodan este influencer, blogger, antreprenor și vedetă de televiziune. La 38 de ani, vedeta se laudă cu afacerile pe care le are și care-i merg ca pe roate. Influencerița a fost jurat în emisiunea „Masked singer” de la PRO TV, a participat la „Asia Express”, iar în prezent are propriul ei reality-show, „Reală”, la Antena Stars. Cochetează de ani buni cu televiziunea, iar acum face bani frumoși și din mediul online. Pe contul ei de Instagram este urmărită de aproape jumătate de milion de internauți. Deține un brand de haine pe internet, pe care și l-a făcut în pandemie.

„Shop-ul e doar unul din businessurile mele. Nu este singurul. Am avut ideea de a face acest shop de vreo trei ori. Abia în pandemie am luat decizia de a lansa magazinul online. E, cumva, ca o prelungire a personalității mele. A mers destul de binișor în pandemie. Evident, au existat și pierderi, căci s-au oprit multe afaceri. Au existat pierderi de zeci de mii de euro cam pentru toți cei care sunt influenceri”, spunea Ana Morodan, pentru Fanatik.

Pe lângă acest brand de haine, „Contesa digitală” are și alte afaceri bănoase. „Eu fac, de pildă, consultanță de businessuri. Sunt mărci pe care le-am construit personal. Ofer sfaturi celor care vor să își mute, de exemplu, afacerile în mediul online. Asta apropo de ce mai fac în afară de produsele pe care le vând pe Morodan Shop. Mai am și proiectul Magic Works, printre altele. Pentru acest magazin, recunosc, nu am făcut performance marketing. Nu am o strategie. Nu fac vreo strategie. E mai mult un shop pentru comunitatea mea, care se regăsește în dichisurile pe care le vând și sunt foarte mulțumită de asta”, a ținut să adauge Ana Morodan.

Câți bani face lunar Ana Morodan

Ana Morodan stă foarte bine la capitolul finanțe. Vedeta TV a recunoscut câți bani face în fiecare lună din munca de pe internet.

„În medie, în jur de 17.000 de euro pe lună, din endorsing de mărci în online, completez această sumă cu veniturile din extensiile de marcă personală. Voi face în continuare influencing, dar voi face așa cum consider eu că trebuie făcut: qua­lity content, în spiritul meu de marcă și pe bugete care să mă lase să creez un anume tip de content, deci și rezultate consistente pentru clienții mei.

Dacă mă raportez la ultimele luni, câștigurile din influencing au scăzut la 40% din veniturile mele pentru că au crescut mult extensiile de marcă: brandul de fashion, apariții TV, evenimentele, conferințele unde am fost speaker, consultanță. Dacă îmi ies planurile așa cum vreau eu, zona de influencing în următorii doi ani va reprezenta doar maximum 15% din veniturile mele. Endorsingul va continua să existe în viața mea”, a dezvăluit Ana Morodan, pentru revistabiz.ro