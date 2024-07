Cine este și cu ce se ocupă Larisa Mârtan, ispita de la Insula Iubirii care l-a vrăjit pe Robert Braia. GALERIE FOTO

Larisa Mârtan este una dintre ispitele de la Insula Iubirii, sezon 8. Tânăra în vârstă de 24 de ani a reușit, deja, să vrăjească unul dintre cei cinci concurenți care au venit în Thailanda să își testeze relațiile. L-a atras, deja, în mreje pe Robert Braia, partenerul Biancăi. Însă, cine este ispita și cu ce se ocupă? Pozează foarte sexy pe rețelele de socializare, primind o multitudine de complimente. Imagini cu ispita se regăsesc în galeria foto. Iată mai jos detaliile!

Larisa Mârtan este o tânără în vârstă de 24 de ani care a venit la Insula Iubirii să își pună în valoare calitățile și să îi atragă în mrejele sale pe concurenți. Deja a reușit, pare-se, cu participantul Robert Braia. Tânărul din Craiova, care a venit cu partenera lui, Bianca Mitroi, să își testeze relația, s-a lăsat dus de val. Camerele video au captat secvențele în care bărbatul și ispita sunt mai apropiați. Ispita și concurentul au un punct comun: amândoi sunt din Craiova.

De altfel, a existat și o interacțiune mai apropiată între cei doi. Concurentul a privit tatuajele pe care tânăra le are impregnate în piele, iar unul i-a atras atenția. A observat că are un tatuaj în zona intimă, motiv pentru care i-a atins slipul, cu intenția de a-l da într-o parte, pentru a-și potoli curiozitatea. A întrebat-o ce scrie, iar ispita i-a răspuns: „Kiss here” și „Perfect game”.

Ispita Larisa Mârtan câștiga bani din pasiunea ei. Tânăra în vârstă de 24 de ani este dansatoare. În cadrul emisiunii de la Antena 1, ispita feminină a expus o parte din povestea sa de viață. A mărturisti că provine dintr-o „familie dezbinată și a trăit ȋntreaga viaţă cu teama de abandon”. A adus în lumină și o experiență de viață pe care a trăit-o în urmă cu ceva vreme. A fost, timp de doi ani, într-o relație care avea să se îndrepte către un alt nivel. Totuși, legătura amoroasă nu a mai funcționat, totul din cauza unor factori externi. Ispita a susținut că familia fostului partener nu ar fi fost de acord cu relația lor. În plus, a trăit un șoc în momentul în care a rămas gravidă. La două luni după ce aflase că este însărcinată, ea și partenerul ei s-au separat. Apoi, a luat decizia de a renunța la sarcină.

„O relație serioasă nu mai am de aproape 3 ani. Am ieșit puțin cam șifonată și am stat departe. Mi-a fost destul de greu să mă recuperez. Am fost împreună timp de 2 ani, a fost totul ok din toate punctele de vedere. În schimb, s-au băgat anumite persoane din exterior. Familia, mai exact. El era pe jumătate de etnie romă. Au fost puțin împotrivă. Eu nu am o facultate momentan și, văzând lucrul ăsta la mine, probabil au zis că eu nu sunt ok pentru el. Făcuse 2, Facultatea de Drept, terminată, era la Master cred. Și Facultatea de Sport. Pentru că, într-un moment în care mă așteptam cel mai puțin, rămăsesem însărcinată (n.r. de ce a ieșit șifonată din relație). A fost ca un fel de șoc pentru mine, în momentul ăla.

Știa, pentru că și-a dorit. Nu a fost o chestie întâmplătoare, nici din partea mea, nici din partea lui. Da, printr-un mesaj (n.r. că se termină tot, din partea lui). Eram la muncă, eram la un eveniment. Eram în luna a doua de sarcină. M-a anunțat printr-un mesaj, eu am încercat să cer mai multe explicații, eu nu am aflat chiar totul la început. El, cu o seară înainte avusese o întâlnire de familie și cred că acolo s-a luat decizia asta, și motivul a fost că eu îl țin pe loc și el pe mine și că nu o să putem fi fericiți niciodată amândoi. Am încercat să îl rog să mă ajute în perioada respectivă și am luat decizia de comun acord să renunț la acea sarcină”, a povestit Larisa Mârtan la castingul pentru ispitele feminine.