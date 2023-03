Cine este și cu ce se ocupă Radu Siffredi, noul iubit al Oanei Matache. La 16 ani, a fost la un pas de tragedie

După divorțul de Răzvan Miheț ,Oana Matache pare că și-a găsit liniștea în brațele altui bărbat. Deși blondina mărturisește că este fericită alături de Radu, familia sa nu este deloc încântată de alegerea pe care a făcut-o. Mai mult, Gina Matache a pus piciorul în prag și a încercat, prin toate metodele, să o facă pe fiica ei să se despartă de tânărul în vârstă de 37 de ani. Iată cine este actualul partener al Oanei.

Actualul partener al Oanei Matache a intrat în atenția publicului, după ce între el și Gina Matache a izbucnit un scandal în mediul online (VEZI TOATE DETALIILE AICI). Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu detalii despre viața tânărului.

Radu nu a avut o viață deloc ușoară. Iubitul Oanei se ocupă de editare video și în prezent lucrează cu nume mari din showbiz. Radu a muncit din greu pentru a-și îndeplini visul, a avut de înfruntat greutăți, inclusiv un accident în urma căruia putea să-și piardă viața.

Radu: „Una dintre cele mai traumatizante experiențe”

Radu s-a născut în Galați și a fost crescut de ambii părinții. Tatăl său era un om dur, care nu a înțeles că fiul său își dorea să meargă pe un alt drum în viață. Radu a dat admitere la Facultatea de Actorie, însă un accident în care era să-și piardă viața, i-a spulberat visele.

„Eu sunt la bază editor video, așa am început, am lucrat cu streameri cunoscuți Silviu Faiăr, Zlăvog și am făcut și publicitate și reclame. La momentul de față sunt director of picture, adică filmez.

Eu am terminat liceul de teatru și visul meu de mic, a fost să mă fac actor, lucru pe care am fost nevoit să-l abandonez pentru că am avut accidentul și mi s-a spus din start că din cauza danturii, nu mai am dicție. Am plecat din țară și am avut niște joburi de care nici nu-mi este rușine: am spălat veceuri, am făcut zidărie, am dus farfurii la masă. Joburi de emigrant.

Una dintre cele mai traumatizante experiențe cu joburi pe care le-am avut. M-am angajat la o firmă care trimitea oameni să fie ospătari la evenimente mari și am nimerit la un eveniment la stadionul echipei de la Rangers, din Glasgow și fiecare ospătar ținea două mese. Și la una dintre mese, s-au purtat foarte urât cu mine, s-au prins de accentul meu, M-au întrebat de unde sunt și le-am spus că sunt din România și au început să facă glume cu mine „gipsy, gipsy” (n.r. trad. termen cu sens derogatoriu la adresa populației de etnie romă). S-au purtat constant foarte arogant cu mine. Era tipul ăsta, era cu soția lui, îmbrăcată într-o rochie de gală foarte scumpă. M-a chemat la masă cu șase pint-uri de bere pe o tavă și tipul s-a întors și am vărsat din greșeală toate berile peste rochia neveste-sii și pe toată masa. Tipul, nervos, m-a plesnit cu un prosop peste ochi și mi-a spus „curăță mai repede!

M-a terminat chestia asta, m-a bufnit plânsul m-am dus la șeful de sală „îmi dau demisia, nu mai pot!”. Și am plâns tot drumul spre casă, nu m-e rușine să recunosc, nu am plâns în viața mea cum am plâns atunci, eu sunt și mai orogolios din fire. Asta e o experiență din care am învățat să nu mai las oamenii să-și mai bată joc de mine”, a povestit Radu, iubitul Oanei Matache.

Iubitul Oanei Matache a fost implicat într-un accident grav

Radu, iubitul Oanei Matache, a fost implicat într-un grav accident la vârsta de 16 ani, experiență ce l-a marcat și în urma căruia era cât pe ce să își piardă viața. Radu a povestit că și-a rupt aproape fiecare os din corp și a avut nevoie de două operații de reconstrucție facială.

„Am avut parte de bulying, pe care nu l-am luat chiar atât de grav, pentru că eram un băiat pus pe glume și am crescut în Galați. Totuși, timp de doi ani, eu nu am avut dantură, și mi se spunea „Ahaha, nu ai dinți!”, „Îți cad dinții din gură!”. Carisma m-a ajutat să-mi păstrez prietenii lânga mine, să am prietenă în vremea aceea. Ani mai târziu, psihologul mi-a spus că m-a afectat. Și până în ziua de azi sunt foarte conștient de dantura mea. Am avut un accident la 16 ani și mi-am pierdut dantura și aproape viața, și am opt implanturi și două reconstrucții faciale. Am unele momente în care mi-e rușine să zâmbesc”, a mărturisit Radu, iubitul Oanei Matache.