Cine este și cu ce se ocupă soția lui Puya. Cum arată acum Melinda

Toată lumea îl cunoaște pe Puya, dar puțini sunt ei care știu cum arată și cu ce se ocupă soția lui.

Puya și Melinda s-au căsătorit în 2011. Cei doi formează unul dintre cele mai longevive și sudate cupluri din showbiz-ul românesc, iar împreună au trei copii. Soția rapper-ului este o prezență discretă și a stat cât mai departe de lumina reflectoarelor. (CITEȘTE ȘI: PUYA S-A ÎNTREȚINUT, LA MARE, CU O BLONDĂ SEXY! AU STAT LA UN ”ȘPRIȚ”, IAR EA L-A CUPRINS DE …)

Chiar și așa, Puya publică imagini pe rețelele de socializare cu mama copiilor săi. Melinda nu muncește și se dedică în totalitate familiei. De altfel, Puya dezvăluia că soția lui este norocoasă deoarece nu este nevoită să muncească: ”Familia este foarte importantă și nu mai alerg ca nebunul, căci vreau să îmi petrec și timpul cu familia… Din fericire, noi suntem o familie norocoasă și soția nu trebuie să meargă la muncă”, spunea cântărețul.

Puya s-a mutat în Sălăjan

Dragoș Gărdescu, alias Puya, are trei fete cu soţia lui, Melinda. Rapper-ul și partenera lui preferă discreția și rar apar împreună la evenimente. S-au cunoscut în 2006, când ea terminase clasa a XII-a şi se pregătea de balul de absolvire, iar cinci ani mai târziu s-au căsătorit.

Cuplul a locuit pentru o perioadă în Cernica, dar artistul a decis ulterior să se întoarcă în cartierul Sălăjan. (VEZI ȘI: PUYA S-A REORIENTAT! DIN CE FACE BANI ARTISTUL ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ? ȘI-A DESCHIS O NOUĂ AFACERE)

“Nevastă-mea e din Deva şi nu înţelege de ce ţin neapărat să stau în acelaşi cartier. De ce? Eu zic, mai în glumă mai în serios, că sunt la mine în sat. Am avut o casă la Cernica, am fost cel mai bogat de la ţară, ca să zic aşa, în aşa-numitele zone rezidenţiale. Când m-am întors în cartier, am pupat şi bordurile. Şi ce crezi?

Sălăjanul are gazon mai tare ca orice curte de vilă, gratis! Vin unii, îl tund, îl udă, îl replantează. Ce rost are să te chinui?”, dezvăluia Puya în urmă cu ceva timp pentru Pro TV.