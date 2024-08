Cine este și cu ce se ocupă viitorul soț al Kirei Hagi, de fapt. Thomas provine dintr-o familie bună!

O nouă nuntă grandioasă se anunță în familia celebrului Gică Hagi, însă de această dată fostul fotbalist o să fie socru mic. La începutul lunii, Kira Hagi a fost cerută în căsătorie de partenerul său cu origini grecești. Thomas Ferfelis a decis să pună marea întrebare, iar fiica lui Hagi a spus un mare „Da”. Kira și Thomas Ferfelis urmează să facă nunta, însă puțin sunt cei care știu cine este și cu ce se ocupă partenerul fiicei lui Gică Hagi.

Kira Hagi și Thomas Ferfelis formează un cuplu de ceva timp, iar în viitorul apropiat își vor uni destinele și în mod oficial. Cei doi, ambii în vârstă de 28 de ani, s-au cunoscut pe vremea când studiau la International School of Bucharest, fiind colegi. Însă, destinul i-a separat pentru o perioadă, iar mai apoi i-a adus, din nou, împreună și i-a făcut să realieze că au sentimente puternice unul pentru celălalt. Cine este și cu ce se ocupă Thomas Ferfelis?

(CITEȘTE ȘI: Bat clopotele de nuntă în familia lui Gică Hagi! Fiica sa, Kira, a fost cerută în căsătorie)

Cunoscută pentru discreția sa în privința vieții personale, Kira Hagi și-a făcut prima apariție publică alături de viitorul ei soț la începutul lunii iulie. Atunci, cei doi au fost prezenți împreună la meciul România-Olanda. Această apariție publică a fost un moment rar și apreciat de fanii cuplului. Ulterior, Kira a anunțat că a fost cerută în căsătorie, iar acum toată lumea se întreabă cine este cel care i-a cucerit inima fiicei lui Gică Hagi.

Ei bine, Thomas Ferfelis este originar din Grecia, însă în urmă cu mulți ani s-a mutat în România alături de părinții săi, care sunt oameni foarte cunoscuți în domeniul afacerilor. Aceștia dețin holdingul Elgeka Ferfelis.

În ceea ce îl privește pe viitorul soț al Kirei Hagi, acesta are vârsta de 28 de ani și a absolvit Universitatea Southampton din Marea Britanie. În prezent, bărbatul este manager la Cernica Events, local de pe malul lacului Cernica.

O bună perioadă de timp, Kira Hagi a stat departe de casă. Aceasta a studiat actoria la New York Film Academy şi s-a licențiat, în 2017, în Acting for Film. După terminarea studiilor, tânără intenționa să rămână în Statele Unite, însă un rol într-un film românesc a făcut-o să se răzgândească și să se întoarcă acasă. În prezent, fiica lui Gică Hagi își trăiește visul pe meleaguri românești și îmbină actoria cu pictura, cele două mari pasiuni ale sale.

„E adevărat că am plecat în State cu gândul de a rămâne definitiv, dar acolo mi-am schimbat perspectiva. M-am întors în țară pentru că am primit un rol în România și am ținut să onorez contractul.

Nu pot să spun că am renunțat la nimic. Pot spune că trăiesc visul meu. Da, visul Kirei Hagi, ca fiecare dintre noi. Fiecare are un țel, un drum. Mie mi se pare că pictura și actoria se îmbină (…) Mi se pare că proiectele pe care le-am avut și expozițiile pe care le-am avut s-au născut așa, natural, nu am forțat nimic. Am lăsat lucrurile să se întâmple după cum a fost dat”, a declarat Kira Hagi, potrivit viva.ro.