Cine este şi din ce face bani Anghel Damian? El este noul iubit al lui Theo Rose, după ce l-a părăsit pe Alex Leonte

CANCAN.RO dezvăluia, cu numai câteva ore în urmă, faptul că artista Theo Rose are o nouă relație, și anume cu actorul Anghel Damian, iar că nepotul lui Nea Mărin, Alex Leonte, este istorie. Iată cine este Anghel Damian, noul partener al cântăreței.

Anghel Damian este noul iubit al artistei Theo Rose. Cei doi au fost surprinși, recent, de paparazzi CANCAN în timp ce se sărută în public. Însă, cine este tânărul în vârstă de 31 de ani care a ajuns la inima cântăreței?

Anghel Damian este actor și regizor român. Tânărul în vârstă de 31 de ani a avut o relație cu actrița Lia Bugnar, timp de nouă ani, diferența de vârstă dintre ei fiind de 22 de ani. În plus, acesta este și regizorul și scenaristul serialului „Clanul” de la Pro TV, peliculă în care joacă și Theo Rose, iubita lui.

Puțini sunt cei care știu faptul că tânărul este cel care a scris scenele din serialul „Vlad”, un alt serial de la Pro TV, producție în care a și jucat. De asemenea, a captat atenția și scurtmetrajul „Celed”, care a putut fi vizionat atât la Odense Film Festival, cât și la Busan International Short Film Festival.

Vezi și E PRIMA VEDETĂ CARE ÎȘI ASUMĂ INSTANT DEZVĂLUIRILE DIN CANCAN! THEO ROSE RECUNOAȘTE NOUA RELAȚIE:“FOARTE BUNE POZELE, CANCAN!”

Citește și UNCHIUL LUI ALEX LEONTE, DEJA FOSTUL IUBIT AL LUI THEO ROSE, NU A PRIMIT BINE VESTEA DESPĂRȚIRII DINTRE CEI DOI. NEA MĂRIN: ”SUNT ȘOCAT…CHIAR AM VORBIT ALALTĂIERI ȘI…”

Cât despre familia lui Anghel Damian, în cadrul unui interviu, tânărul a mărturisit că a jucat baschet la nivel profesionist și și-a dorit să urmeze Facultatea de Drept, pentru că bunicul lui a fost judecător, avocat și jurist. Pe de altă parte, părinții lui provin din domeniul regie – film, dar nu ei au fost cei care l-au determinat pe iubitul lui Theo Rose să susțină admiterea în cadrul UNATC.

”Actoria a venit ca din întâmplare. Nişte colege de clasă făceau un spectacol de teatru şi s-au certat cu un coleg care trebuia să apară în piesă cu trei zile înainte de premiera de la un festival de teatru de amatori şi m-au rugat pe mine să iau rolul. Am acceptat şi m-am simţit extraordinar de bine. La acel festival am luat premiul pentru „Cel mai bun actor“, iar apoi am câştigat un alt premiu la Festivalul Ideo Ideis. Mi-am dat seama că mă simt foarte bine, îmi plăcea foarte mult spectacolul. Au contat şi primele premii. Dacă nu aş fi avut un feeedback foarte pozitiv în urma acestei experienţe, nu cred că aş fi dat la Actorie”, spunea el pentru Adevarul.ro.

Dezvăluirea făcută de CANCAN.RO

Theo Rose (Theodora Maria Diaconu, pe numele ei adevărat) a fost împreună cu Alex Leonte aproximativ cinci ani. El este nepotul celebrului Nea Marin.

Deși povestea de dragoste dintre Theo Rose și Anghel Damian a ajuns să fie publică mult mai repede decât și-ar fi dorit artista, aceasta nu s-a gândit prea mult și a recunoscut tot, așa cum îi stă bine unei femei adevărate, care își asumă relațiile, indiferent de ce spune ”gura lumii”. La doar 24 de ani, Theo Rose dă dovadă de sinceritate și deschidere, ceea ce se vede rar în showbiz-ul autohton (și nu numai). Dar cum stilul și reputația și le creează fiecare, iar Theo a dat dovadă de multă asumare, noi spunem un mare bravo Theo, ai stil!