Despărțirea momentului, dar și vestea că Theo Rose deja a început o altă relație, a stârnit un val de reacții neașteptate! Actorul Anghel Damian a reușit s-o „fure” pe cântăreață de lângă Alex Leonte, nepotul lui Nea Mărin. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Marian Barbu, pe numele său real, a oferit o primă reacție, ba chiar s-a declarat șocat. Stați cu noi!

Cântăreața Theo Rose a fost surprinsă de CANCAN.RO în timp ce se săruta cu noul iubit, actorul Anghel Damian, pe străzile din București, în văzul tuturor. Desigur, cei doi nu se așteptau ca relația lor să fie deconspirată atât de devreme, însă paparazzii noștri nu pierd vremea. (Vezi AICI detaliile)

Așa cum era de, dis-de-dimineață Theo a avut o reacție după publicarea articolului, și nu a dat înapoi, ba chiar a recunoscut și și-a asumat noua relație, declarând faptul că relația ei cu Alex Leonte era încheiată înainte înfiriparea dragostei dintre ea și actorul Anghel Damian.

Totuși, chiar dacă Theo s-a bătut cu pumnul în piept că familia sa, dar și familia fostului, Alex Leonte, a fost informată cu privire la separare, iată că cineva a scăpat! Este vorba de Nea Mărin, unchiul lui Alex, o figură foarte cunoscută în spațiul media autohton, care în exclusivitate pentru CANCAN.RO, s-a declarat surprins la auzul veștii, ba chiar a aflat informația în momentul în care a fost contactat telefonic de reporterii noștri!

(NU RATA: PRO TV, o nouă achiziție! Ce propunere i-au făcut șefii trustului lui Theo Rose: „Am crezut că e o glumă!”)

„Deci sunt șocat„

După cum declară chiar Nea Mărin, în urmă cu doar câteva zile a discutat cu nepotul său, însă acesta nu și-a informat unchiul despre despărțirea care a avut loc între el și Theo Rose, femeia cu care forma un cuplu de ani buni!

„Nu știu absolut nimic. Chiar am vorbit alaltăieri cu el, tot așa… cu ale noastre și nu mi-a zis nimic. Habar nu am. Eu sunt plecat de trei săptămâni, sunt aici la filmări și chiar am vorbit cu el zilele trecute, bine, de ale noaste, de ale familiei, dar nu l-am întrebat ce, cum…”

Mai mult decât atât, omul de televiziune s-a declarat șocat în momentul în care a aflat cine este bărbatul care i-a furat inima lui Theo, actorul Anghel Damian, care este și regizorul filmului „Clanul” în care Theo este protagonistă.

„Deci sunt șocat. Ce chestie, frate… tot vorbeam cu ei așa, am prieteni și eu mai apropiați care au nevoie de ea să le cânte la evenimente și zicea că nu mai ia nimic, că joacă în filmul ăla, că nu știu ce. Și eu tot am discutat cu ei și… bă, hai mă totuși că vorbesc și eu acolo la PRO că îi cunosc și eu pe ăia, dacă e să termine filmările mai devreme, să se ducă la câte un eveniment… și am mai reușit așa că o scot de la filmări, dar nici cu gândul”, a continuat Nea Mărin, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: Theo Rose dezvăluie cum se înțelege cu Smiley, pe scaunul de la “Vocea României”: “Noi ne certăm la modul foarte serios…”)

„Chiar o s-o sun și eu pe sora mea, să vedem„

Nea Mărin a mai spus faptul că totuși viața merge înainte, însă cu părere de rău în glas a declarat faptul că se gândea la o posibilă căsătorie între ei, nu la despățire. În continuare, omul de televiziune a mărturisit faptul că va urma să își contacteze sora pentru a-l pune în temă cu firul evenimentelor.

„Asta e viața, ce te mai miră în ziua de azi după 20 de ani se despart cu copii, cu astea. Ăștia sunt tineri, viața asta e! Dar au ani buni… Eu, ce să zic… la un moment dat începusem să mă gândesc când se căsătoresc ei. Nu mă mai miră nimic că ce văd eu în jurul meu, stau numai între tineri și numai d-astea aud. Mi-ai dat o veste… Chiar o s-o sun și eu pe sora mea, să vedem”, a încheiat Marian Barbu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.