PRO TV, o nouă achiziție! Ce propunere i-au făcut șefii trustului lui Theo Rose: „Am crezut că e o glumă!”

Theo Rose a primit cea mai neașteptată ofertă din partea Pro TV. După ce a ajuns pe scaunul antrenorilor de la „Vocea României”, vedeta a mai primit o veste bună din partea postului de televiziune. Iată în ce producție o mai poți vedea pe iubita nepotului lui Nea Marin!

La „Vocea României”, Theo Rose va face echipă cu Smiley pentru a putea descoperi cele mai bune voci care vor usca pe scenă. Totuși, aceasta nu este singura producție marca Pro TV la care va lua parte artista. Potrivit ultimelor declarații făcute de aceasta, din toamnă telespectatorii o vor putea vedea pe micile ecrane într-o nouă postură.

Theo Rose, actriță într-un serial de pe Pro TV

Cântăreața a avut parte de o surpriză incredibilă în momentul în care a aflat că producătorii serialului „Clanul”, de pe Pro TV, își doresc să o aibă în echipă. După ce s-a prezentat la casting fără prea multe așteptări și s-a distrat alături de cei mai mari actori din România, Theo Rose a primit unul dintre cele mai importante roluri în serialul care se va difuza din toamnă.

„M-am dus la casting exact într-o joacă, așa. Cineva m-a sunat și mi-a spus că se dă casting pentru un serial care se va face la Pro TV. “Du-te și tu să vezi dacă faci ceva acolo! Îți trimit scenariul, învață alea și du-te!” M-am dus, am făcut acolo cât m-a dus capul să fac, după care am fost sunată ulterior, spre marea mea mirare, și am primit vestea că am luat rolul acesta. Am crezut că e o glumă, nu m-am așteptat nicio secundă la chestia asta”, a declarat Theo Rose într-un interviu pentru Playtech.ro.

Deși s-a gândit să studieze actorie în loc de muzică, Theo Rose nu a reușit să treacă de probele eliminatorii. Chiar și așa, artista a reușit să îi impresioneze pe producătorii serialului, așa că va avea de interpretat rolul avocatei, care va avea meseria de a apăra clanul mafiot. Partenera lui Smiley de la „Vocea României” declară că este foarte entuziasmată de noul său proiect, mai ales că în unele privințe se aseamănă cu personajul pe care îl are de interpretat.