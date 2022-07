Theo Rose dezvăluie cum se înțelege cu Smiley, pe scaunul de la “Vocea României”: “Noi ne certăm la modul foarte serios…”

Are voce, carismă, e adulată de public, iar Pro TV-ul o pune în valoare la maximum pe simpatica Theo Rose. Ulterior proiectului „Superstar”, unde a demonstrat că poate fi un bun prezentator, interpreta a trecut acum pe scaunul de jurat de la „Vocea României”, alături de Smiley. Piesa de rezistență, însă, vine tot din toamnă, când Theo Rose va putea fi văzută în noul serial de pe Pro TV, intitulat „Clanul”. În interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, artista pune în lumină relaționarea cu Smiley, cel alături de care trebuie să aleagă concurenții cu șanse la titlul de „Voce a României”.

Piesele lui Theo Rose însumează sute de milioane de vizualizări, succesul muzical făcând din aceasta o figură emblematică, cerută din ce în ce mai mult pe micile ecrane. Chestionat deja cu privire la provocarea adusă de interacțiunea cu noua colegă, Smiley s-a declarat încrezător și optimist că echipa „mixtă” va fi și cea câștigătoare, având la bază instinctul feminin al lui Theo, când vine vorba de întoarcerea scaunului dublu.

„Sunt înțepături reale, că noi ne certăm acolo…”

Toamna va fi una ofertantă pentru audiența postului din Pache Protopopescu, producțiile având distribuții dintre cele mai alese. La „Vocea României”, suprizele se țin lanț, pentru că antrenorii cu experiență au primit întăriri din partea artiștilor fresh. Prin urmare, se vor duela pentru a câștiga competiția Denis Roabeș, Theo Rose & Smiley, Irina Rimes și Tudor Chirilă. În cazul serialului „Clanul”, Theo Rose va fi colegă cu nume de excepție, printre care George Mihăiță, Șerban Pavlu, Carmen Tănase și mulți alții.

Pe lângă concerte, campanii și viață personală, Theo Rose prioritizează „Vocea” și „Clanul”, iar la competiția de talente, antrenoarea se vede nevoită să tranșeze diferențele de opinie cu Smiley: „E o ciondăneală foarte mișto, dar și așa, sunt înțepături reale, că noi ne certăm acolo la modul foarte serios, pentru concurenți. Mi-au trebuit vreo două zile să îmi găsesc locul exact în scaun, că am avut niște mici rețineri.

«Bă, sunt mai mică decât oamenii ăștia de aici!», nu pot să fii obraznic, nu poți să le întorci niște vorbe, trebuie să o faci cumva cu tact, adică trebuie să fie cu o limită a bunului-simț. Dar și ei au fost foarte drăguți cu mine, și Tudor Chirilă de care m-am temut un pic. E de o inteligență extraordinară, te face la un moment dat să te simți vulnerabil, slab, în fața lui. Și știe să facă un moment din orice spune, ceea ce e extraordinar!”, ne-a declarat Theo Rose, extrem de jovială.

Theo Rose poate fi catalogată drept o artistă completă, cu veleități atât în zona muzicală, cât și în actorie. Un aspect ieșit la iveală este că vedeta de la Pro și-a dorit să urmeze cursurile Facultății de Actorie, lucru pe care nu l-a reușit. Tot răul spre bine, căci Theo Rose este distribuită acum într-un rol important, în cadrul serialului „Clanul”, difuzat în toamnă la Pro TV: „Sunt oamenii ăștia care mă observă, mă descoperă, mai găsesc în mine câte o valență și se gândesc cum ar putea să o fructifice. Și uite așa am ajuns să joc și în serialul ăsta. Cred că e proiectul pe care îl desfășor cu cea mai mare fericire. Aici, am descoperit o altă lume.

Am vrut să dau la facultate, la actorie, dar nu am ajuns la examen. A fost ca un făcut să nu ajung la examen, să întârzii cinci minute și să nu mi se mai permită să intru în sala de examen. Și uite așa am ajuns să fac tot Facultatea de Muzică. Am făcut trei ani, m-am chinuit acolo și nu mai voiam să aud, că făcusem deja liceul.

Dar am suferit foarte mult că nu am intrat la Institut, pentru că era ceva nou pentru mine, cu siguranță mi-ar fi plăcut și mi-aș fi dat interesul. Dar uite că atunci când e să fie, te pune Dumnezeu unde trebuie!”, a mai adăugat artista.

Sursă foto: Instagram @theorose.official