E prima vedetă care își asumă instant dezvăluirile din Cancan! Theo Rose recunoaște noua relație:“Foarte bune pozele, Cancan!”

CANCAN.RO dezvăluia, cu numai câteva ore în urmă, într-un material complex, cu multe detalii picante, faptul că Theo Rose are o nouă relație, cu actorul Anghel Damian, iar că nepotul lui Nea Mărin, Alex Leonte, este istorie.

Așadar, surprinsă de CANCAN.RO în timp ce se săruta cu noul iubit pe străzile din București, Theo Rose nu a dat înapoi și a recunoscut încă de la primele ore ale dimineții, după ce a văzut materialul publicat de site-ul nostru, că se iubește cu actorul cu ochi verzi.

”Măi oameni, a apărut acest articol în CANCAN, articol din care reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate. Doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine, doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție, eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea, și să anunț eu la un moment dat, să trec prin ele, să anunț eu că s-a întâmplat asta și ne-am despărțit.

Însă, cineva nu și-a dorit la fel ca mine, discreție, și a dat acest pont, colegii noștri din presă au venit știind ce urmează să surprindă, au venit frumos, și-au făcut treaba, mănâncă și ei o pâine, nu avem nicio problemă, suntem ok cu asta”, a spus Theo Rose într-un video postat pe Instastory.

Theo Rose: ”Nimeni nu a înșelat pe nimeni!”

Frumoasa șatenă arată, de altfel, că nu a jucat la două capete și a rămas aceeași femeie corectă și onestă.

”Nimeni nu a înșelat pe nimeni! Alex știa de existența lui Anghel, noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis și o să fim alături unul altuia. Ne-am despărțit cât se poate de frumos, am fost cât se poate de sinceră și de corectă cu Alex. El vă poate confirma chestia asta”, a precizat Theo Rose.

Care a fost ”singura problemă”?

Theo Rose și-ar fi dorit ca relația sa cu Anghel să mai rămână departe de ochii curioși ai publicului o perioadă, însă, cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, artista a povestit tot. ”Singura problemă a fost că nu am anunțat presa în legătură cu schimbările care au avut loc în viața mea. Deci nu avem nicio problemă, am trăit ca un om normal, s-au întâmplat lucruri în viața mea, muncesc efectiv în fiecare zi, nu am vrut deloc să mă pâsâi cu declarații prin presă și nu am fost pregătită. Am considerat că trebuie să spun lucrurile astea când sunt eu liniștită, când am timp să mă gândesc la ele, să le arăt oamenilor frumos ce s-a întâmplat cu viața mea.

A venit chestia asta ca un topor pentru că sunt și oameni care nu țin neaparat să îmi fie bine, care ar vrea să se înțeleagă și alte lucruri despre mine. Eu vă spun că nu am păcat în situația asta, sunt liniștită când spun acest lucru, sunt o fată corectă și așa am fost și de data asta. Sunt mândră de mine tocmai pentru că nimeni nu are cu ce să mă atace în această situație, deși s-a vrut”, a mai spus Theo.

”Abia aștept să vă spun toată povestea”

”Mă duc să muncesc și astăzi, să-mi continui destinul, și în rest, ce să vă zic. Abia aștept să vă spun toată povestea, o să vă placă să auziți întregul fir al poveștii, știu că pare nedrept că spun lucrurile așa, doar că ele s-au întâmplat deja de ceva timp pentru noi, am avut timp să ne obișnuim cu asta. Chiar dacă pare că s-au întâmplat de ieri până astăzi, nu este așa.

Dacă este cineva pe aici care caută să se bucure pentru mine dintr-un motiv, să știți că acum este momentul să vă bucurați, eu simt că sunt exact acolo unde trebuie să fiu. Sper din suflet ca și Alex să fie bine, eu îi doresc tot binele din lume, el știe mai bine chestia asta. Chiar cred că suntem ok, am lămurit-o și pe asta. Foarte bune pozele alea, Cancan! Vă pup! O zi frumoasă, mă duc la muncă!”, a încheiat Theo Rose dezvăluirile făcute chiar la primele ore ale dimineții, atunci când se pregătea de o nouă zi de muncă.

Nea Mărin, șocat de despărțirea de nepotul său

Deși Theo Rose a explicat că totul este în regulă și familia știa deja despre despărțirea ei de Alex Leonte, se pare că Nea Mărin nu era la curent cu noutățile.

“Nu mă așteptam. Eu mă așteptam să se căsătorească. Am vorbit cu el acum două zile și nu mi-a zis nimic. Chiar o s-o sun acum pe sora mea să vedem ce zice”, a declarat Nea Mărin pentru CANCAN.RO.

Dezvăluirea făcută de CANCAN.RO

Când s-a născut Theo Rose (pe 8 august 1997), Lia Bugnar (actriță, regizoare) avea douăzeci și opt de ani, iar Anghel Damian ( iubitul Liei) se pregătea să împlinească șase anișori. Acum, Anghel se pregătește să împlinească, pe 9 august, treizeci și unu de ani.

Anghel Damian (actor, regizor, scenarist) a făcut, practic, un salt temporal de douăzeci și opt de ani în momentul în care s-a combinat cu cântăreața Theo Rose. Este posibil ca povestea lor să se înfiripat pe platourile de filmare ale serialului „Clanul“, el în calitate de regizor al serialului, ea ca actriță-cântăreață care face parte din distribuție.

Sărutul a fost surprins la primele ore ale dimineții de vineri, 29 iulie. Anghel era îmbrăcat lejer cu un maiou, pantaloni scurți și sandale. Nici Theo nu era altfel, pantaloni scurți, top, cămașă și pantofi sport.

Theo Rose (Theodora Maria Diaconu, pe numele ei adevărat) a fost împreună cu Alex Leonte aproximativ cinci ani. El este nepotul celebrului Nea Marin.

Deși povestea de dragoste dintre Theo Rose și Anghel Damian a ajuns să fie publică mult mai repede decât și-ar fi dorit artista, aceasta nu s-a gândit prea mult și a recunoscut tot, așa cum îi stă bine unei femei adevărate, care își asumă relațiile, indiferent de ce spune ”gura lumii”. La doar 24 de ani, Theo Rose dă dovadă de sinceritate și deschidere, ceea ce se vede rar în showbiz-ul autohton (și nu numai). Dar cum stilul și reputația și le creează fiecare, iar Theo a dat dovadă de multă asumare, noi spunem un mare bravo Theo, ai stil!

