Legătura neştiută dintre Smiley şi Theo Rose. S-a întâmplat pe vremea când artista era doar o copilă

Theo Rose este una dintre cele mai iubite artiste ale momentului. Deşi puţini ştiu, tânăra a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi, iar în prezent se bucură de o carieră de succes în industria muzicală. Pe lângă acest lucru, vedeta a fost implicată în mai multe proiecte de televiziune, iar recent a dezvăluit că face parte din juriul de la „Vocea României”. Alături de Smiley, cântăreaţa speră ca va face alegerile corecte. Iată ce legătură există între cei doi. S-a întâmplat pe vremea când artista era doar o copilă.

În cadrul podcast-ului „Aproximativ Discuții’ cu Gojira, Theo Rose a povestit lucruri mai puţin ştiute despre parcursul său în lumea muzicii. Artista a recunoscut faptul că a apelat la multe persoane pe vremea când încâ nu era atât de cunoscută pentru colaborări. Aşa l-a cunoscut şi pe Smiley.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în urmă cu doi ani, atunci când tânăra a luat decizia de a semna un contract cu casa de producție pe care o deține artistul. Deşi Theo era dornică şi nerăbdătoare să scoată piese, partenerul Ginei Pistol nu a putut să o ajute la acel moment.

„Mi s-a spus așa: „Dacă vii aici, la noi, un an de zile nu ai cum să lansezi nimic”, după ce eu fiersesem că nu mai aveam ceva scos de mult timp. N-am cum să scot un an de zile, am zis ok, da, bine, măcar lucrez în timpul ăsta, câștig pe altă parte. Problema n-a fost atunci, problema a fost la final de tot.

După ce m-am deschis, le-am zis sincer în ce perioadă mă aflu și ce simt eu, în legătură cu cariera mea și cu ce vreau eu să urmeze în continuare pentru mine și de ce m-am mai lovit înainte.

Și când am ieșit afară, m-a bătut așa pe umeri și mi-a zis: „Te primim”. Din start la mine s-a decuplat treaba. Păi cum mă primiți, că dacă m-ați chemat normal ar fi să zică „Da, hai să lucrăm”, dar exprimarea a fost „Te primim” și am zis bine, hai că ne auzim și nu ne-am mai auzit”, a povestit în podcast cântăreața.

Ce spune Smiley despre colaborarea cu Theo Rose la „Vocea României”

Smiley este antrenorul cu cele mai multe trofee câștigate, la show-ul unde „doar vocea contează”. Cu o carieră de peste două decenii la activ, atât solo, cât și în trupa „Simplu”, artistul originar din Pitești este unul dintre preferații publicului, dar și cel mai longeviv jurat al emisiunii de pe Pro. Acum, provocarea va fi aceea de a juriza momentele artistice alături de Theo Rose, pe care o consideră o colegă eligibilă.

„Eu am încredere în instinctul ăsta feminin și am încredere în gusturile ei. În general, cred că e nevoie de un suflu nou, e nevoie de o pereche de urechi fresh, care să audă altfel lucrurile. Și eu am încredere în oamenii de lângă mine, în general, prieteni și colaboratori, și oameni cu care lucrez. Și-atunci, vreau ca sezonul ăsta să am încredere în părerile lui Theo și să merg și pe mâna ei!

Ăsta e al zecelea sezon pentru mine și face sens să facem o schimbare din asta, care n-a mai fost până acum la «Vocea României». Chiar cred că suntem o echipă foarte puternică, că suntem amândoi lei și suntem bătăioși!”, ne-a declarat Smiley.