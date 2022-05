Cum arăta viaţa lui Theo Rose înainte de celebritate: „Am trăit săptămâni întregi doar cu 50 de lei”

Theo Rose este în prezent una dintre cele mai iubite cântăreţe din România. Tânăra a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi, iar acum se bucură de un succes răsunător în industria muzicală. În cadrul unui interviu, cântăreaţa a mărturisit cum arăta viața ei înainte de celebritate.

La cei 24 de ani, Theo Rose a cucerit deja publicul din România, dar și topurile muzicale. Admiratorii aşteaptă cu nerăbdare fiecare apariţie a sa pentru că de fiecare dată reuşeşte să facă spectacol fie că vorbim de un concert sau de o emisiune TV.

Recent, vedeta a fost invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, acolo unde a dezvăluit cum arăta viaţa sa în urmă cu câţiva ani atunci când nu era cunoscută: „Am trăit săptămâni întregi doar cu 50 de lei. I-am cheltuit pe pâine, niște legume, niște chestii, cărniță. Găteam cu vară-mea, aveam niște șuncă de la mama de la țară.

Asta e șmecheria, dacă ai rude la țară îți trimit un ou proaspăt, niște șuncă afumată, niște brânză, niște roșii, niște castraveți. Mare parte din ce-ți trebuie ca alimentație ai. În primii doi ani de facultate a fost mai dificil”.

Theo Rose a vorbit despre anxietate

Theo Rose are o relaţie specială cu fanii săi, iar ori de câte ori are ocazia aceasta dezbate cu ei diferite subiecte. Recent, a povestit în secțiunea de Story despre atacurile de panică pe care le are.

Ea recunoaște că în mare parte a dezvoltat singură aceste probleme, dar reuşeşte de fiecare dată să se calmeze şi să treacă peste. Iată cum reuşeşte.

„La mine anxietatea, respectiv atacurile de panică care nu au întârziat să apară, au început să se manifeste în momentul în care am simțit că se pune foarte mare presiune pe mine. Eu puneam presiunea asta pe mine într-un context cu niște oameni, cu cântatul. Era o situație pe care eu o vedeam ca pe o mare oportunitate, așa mi-a fost și prezentată și eu atunci puneam foarte mare presiune pe mine ca oamenii de lângă mine să fie mulțumiți. Așa a început toată criza asta de anxietate la mine. Presiune a fost și din partea oamenilor, fără ca ei să intenționeze, sunt convinsă, dar eu așa am simțit, așa vă spun. Astfel s-a creat acest buton care e foarte ușor de apăsat. Se activează de fiecare dată când eu încep să mă stresez pentru ceva. O simt așa cum ia de la stomac și nu e bine. Dar de data asta pot să controlez, pentru că eu știu din ce cauză e, știu cum se manifestă și nu mă mai sperie. Frica asta nu se manifestă doar la nivel de gând, începe inima să îți bată accelerat, începi să respiri necontrolat, te strici la stomac, se întâmplă niște lucruri atunci când te apucă criza de anxietate. Atunci e foarte important să înveți să respiri”, a povestit Theo Rose pe Instagram.

