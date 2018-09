Cine este soțul Mirelei Boureanu Vaida! Vedeta a dezvăluit motivul pentru care se ferește de camerele de filmat

Mirela Boureanu Vaida este foarte activă în mediul online, atât pe rețelele de socializare, cât și la evenimente. Aproape de fiecare dată, vedeta este prezentă singură și nici nu prea vorbește despre soțul ei, Alexandru, cu care are doi copii, ba chiar mai mult, a dezvăluit motivul pentru care se ferește de camerele de filmat.

Cei doi s-au căsătorit în urmă cu nouă ani și au o relație foarte frumoasă, deși Alexandru nu apare la tv și nici pe rețelele de socializare. Potrivit declarațiilor Mirelei, bărbatul nu are conturi pe rețelele de socializare și nu este de acord cu această expunere pe Internet. Alexandru este director general la o companie şi călătoreşte destul de mult prin ţară.

„El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta.

Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui.”, a spus Mirela Vaida pentru Viva.ro.

Va prezenta emisiunea ”Totul pentru dragoste – La bine și la greu” alături de Dodo Mesaroș

Emisiunea "Totul pentru dragoste – La bine și la greu", care va avea marea premieră pe 1 octombrie va debuta în acest nou sezon cu o mulțime de noutăți și surprize pentru public. Nu doar formatul va fi unul nou, ci și echipa, Mirela Vaida având un nou coleg, pe Dodo Mesaroș, care va prezenta show-ul alături de ea.

Dodo Mesaroș vine la rândul lui cu o vastă experiență atât în televiziune, cât și în radio. Sibianul mărturisește însă că "Totul pentru dragoste – La bine și la greu" este o adevărată provocare pentru el.

”Pentru mine este, în primul rând, o foarte mare provocare și în al doilea rând o adevărată bucurie să cunosc niște oameni foarte pasionați de ceea ce fac, foarte implicați și abia aștept să cunosc concurenții. Presimt că va urma o perioadă foarte interesantă a noastră, a tuturor, inclusiv a publicului. Pentru mine este prima experiență într-un reality și asta cred că m-a provocat în primul rând. Cred că viața reală a oamenilor, exact așa cum este ea, oamenii surprinși în momentele lor unice sunt elementele unice care ne țin în priză, astea ne plac tuturor. Cred că telespectatorii vor fi atrași din primele minute,” spune Dodo Mesaroș, care va fi legătura Mirelei Vaida cu ”Casa Dragostei”, dar și mediator între concurenți.