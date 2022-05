În fiecare săptămână, Survivor România mai pierde câte un concurent, în urma voturilor publicului. Emoțiile au fost, acum, de partea “Vulturilor”, deoarece, odată cu pierderea meciului pentru imunitate, concurenții au fost nevoiți să facă nominalizări. Rămași în formula de patru băieți și o singură fată, “Vulturii” au salvat-o pe Elena Chiriac. Printre nefericiți s-au numărat însă Blaze, Marian Drăgulescu și Doru Răduță. Trecând de două ori prin exil și fiind nominalizat de trei ori la rând, ”Vulturul” Răduță nu a mai reușit să scape.

Pasionat de tot ceea ce înseamnă sporturi extreme, Doru Răduță este un tânăr din Mioveni, de profesie inginer programator, care a încercat să își depășească limitele prin participarea la emisiunea Survivor. IT-stul a părăsit competiția cu o experiență de neuitat, dar și cu o mică avere, de 13.000 euro.

Asta după ce fostul concurent a avut parte de 13 săptămâni pline de adrenalină.

„A fost prima ocazie când în cap mi-am spus că s-ar putea să plec”

„Să spun așa, domnul Dan, dacă îmi permiteți, cred că a fost prima ocazie când în cap mi-am spus că s-ar putea să plec. S-au strâns rândurile. Îmi pare rău că sunt cel care pleacă, mă bucur că am trecut prin toate etapele, că am crescut. Am demonstrat că sunt un jucător puternic”, a spus Doru Răduță în emisiunea de la Pro TV.

„Îmi place tot ce înseamnă adrenalină”

“Sunt amator de senzații tari… motociclist, sar cu parașuta din avion… îmi place tot ce înseamnă adrenalină. În tot ce există risc e pentru mine, de asta sunt aici, ca să fac tot posibilul să-mi ajut echipa ca să ajungem cât mai departe”, povestea Doru Răduță după ce a ajuns la ”Survivor România.

