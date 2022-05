De ce a fost eliminat, de fapt, Doru Răduţă de la Survivor România? Surpriză uriaşă la Pro TV

Doru Răduță de la „Survivor România” a fost eliminat, seara trecută, din competiție. Tânărul, care se afla în echipa „Vulturii” la momentul eliminării, a transmis un mesaj emoționant, după ce și-a auzit numele în timpul consiliului. Însă, de ce a fost, de fapt, eliminat de la „Survivor România”?

În timpul consiliului, Daniel Pavel, prezentatorul TV al show-ului de la Pro TV, a anunțat faptul că Doru Răduță este cel care părăsește competiția din Republica Dominicană. În competiția „Survivor România”, în acest moment, au mai rămas nouă concurenți: Ștefania Ștefan, Alex Delea, Ionuț Popa, Oana Ciocan, Blaze, Alexandru Nedelcu, Elena Chiriac, Marian Drăgulescu și TJ Miles.

Citește și SURPRIZĂ URIAȘĂ! CINE VA CÂȘTIGA SURVIVOR ROMÂNIA 2022 DE LA PRO TV?! AVEM CLASAMENTUL FINAL EMIS DE CASELE DE PARIURI

De ce a fost eliminat, de fapt, Doru Răduţă de la Survivor România

Înainte de eliminarea care a avut loc seara trecută, concurenții din echipa „Vulturii” au fost nevoiți să facă nominalizări. Astfel, în ediția de luni seara, aceștia au trebuit să rostească câte un nume. Elena Chiriac nu a putut fi votată, deoarece este singura fată rămasă în concurs, în echipa respectivă. Însă, pe listă s-au aflat Marian Drăgulescu, Doru Răduță și Blaze.

Doru Răduță a fost eliminat de la „Survivor România” în urma voturilor oferite de telespectatori. Cu lacrimi în ochi, acesta a transmis un mesaj emoționant, după ce și-a auzit numele în timpul consiliului.

”Să spun așa, domnul Dan, dacă îmi permiteți, cred că a fost prima ocazie când în cap mi-am spus că s-ar putea să plec. S-au strâns rândurile. Îmi pare rău că sunt cel care pleacă, mă bucur că am trecut prin toate etapele, că am crescut. Am demonstrat că sunt un jucător puternic”, sunt o parte din cuvintele rostite de concurentul din echipa „Vulturii”, Doru Răduță.

Doru Răduță a fost nominalizat spre eliminare de trei ori, în timpul competiției. De asemenea, a stat în exil de două ori.

Vezi și CRBL, DEZVĂLUIRI NEAȘTEPTATE DESPRE CE S-A ÎNTÂMPLAT IMEDIAT DUPĂ ELIMINAREA DE LA SURVIVOR ROMÂNIA: ”AM BUFNIT ÎN PLÂNS INSTANT”

Sursă foto: capturi video Pro TV