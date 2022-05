Survivor România 2022. Surpriză uriașă în Republica Dominicană. Cine sunt cei 3 concurenți propuși spre eliminare

Survivor România 2022. Telespectatorii au avut parte de o surpriză uriașă, seara trecută, în show-ul care se filmează în Republica Dominicană! Trei concurenți au fost propuși spre eliminare, după ce „Vulturii” au pierdut imunitatea.

Survivor România 2022. Seara trecută, telespectatorii au avut parte de o surpriză uriașă! În show-ul care se filmează în Republica Dominicană, „Vulturii” au pierdut imunitatea. În seara aceasta, un concurent va părăsi competiția de la Pro TV.

Cele două echipe, „Tigrii” și „Vulturii”, s-au luptat seara trecută, la Pro TV. Echipa „Vulturii”, însă, nu a câștigat imunitatea în urma jocului, iar tensiunile au ajuns la cote maxime. Mai mult decât atât, între concurenți s-a iscat și o ceartă în toată regula. Alex Delea a fost acuzat de Elena Chiriac și Blaze că ar fi individualist și că jocul l-ar fi pierdut din cauza lui.

Supărat pe reacție colegilor, Alex Delea a spus: ”E urât, e foarte urât când cineva îți bagă pumnul așa și nu ai cum să dovedești că nu au dreptate”.

Cine sunt cei 3 concurenți de la „Survivor România” propuși spre eliminare

Seara trecută, trei concurenți de la „Survivor România” au fost propuși spre eliminare. Din echipa „Vulturii”, însă, Elena Chiriac nu poate fi votată către eliminare, deoarece este singura fată rămasă în concurs, în echipa respectivă.

Astfel, pe lista nominalizărilor se află Marian Drăgulescu, Doru Răduță și Blaze. Marți seara, un concurent din echipa „Vulturii” va pleca acasă.

„Cu toții am demonstrat că merităm să mergem mai departe în competiție. Facem față provocărilor. Cu toții am învățat lucruri noi despre noi. Iubesc acest trip al vulturilor. Am emoții. Întotdeauna n-am renunțat la luptă și mi-am dorit să merg mai departe”, a spus Marian Drăgulescu, în timpul consiliului de nominalizare.

