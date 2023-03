Florin Lupu are 42 de ani, dar în ring, vârsta nu i se dibuiește. A tras din adolescență, când luptele greco-romane l-au captivat. A trecut la kick-boxing. 67 de meciuri are la profesioniști, 51 de victorii, 30 dintre ele, înainte de limită. La rampă a ieșit acum un an și jumătate, cu un KO care a făcut înconjurul lumii. Peste 50 de milioane de accesări a avut pe rețelele de socializare, iar lui i s-au ”închinat” ”grei” ai luptelor de contact. Cine este Florin Lupu, campionul care măsoară doar 1,60, dar când intră în ring este o ”fiară”? CANCAN.RO l-a descoperit la Bacău, acolo unde rupe sacul în sala lui și unde ne-a oferit, în exclusivitate, interviul în care este prinsă și spectaculoasa victorie.

Constanța, 1 octombrie 2021. Florin Lupu urma să-și încrucișeze mănușile cu marocanul Mahomed Kaddouri, în promoția Urban legend. Meci din categoria invictus, adică fără număr de reprize, se încheie când unul dintre luptători pică. 16 minute a durat, Florin a tras de el și a ieșit acel KO care a făcut înconjurul planetei. Pagini sportive au curs, foarte mulți urmăritori au distribuit acea lovitură care a decis meciul. Și mulți campioni i-au declarat respectul.

Până la acel moment, Florin Lupu a dus greul în ring cu multe partide memorabile, cel puțin pentru el. În 2019, a luptat într-un meci cu pumnii goi (bare knukle), a câștigat. I s-a părut foarte bărbătesc, derivat din boxul thailandez. Astfel, un an mai târziu, în ianuarie, în Canada, avea să obțină centura mondială, după ce a învins un mexican. Pandemia a întrerupt totul, iar acum, Florin Lupu așteaptă să-și apere centura.

Florin Lupu: ”Am zis: o să-l fac KO, KO, KO!”

CANCAN.RO: Să vorbim despre acel meci, despre acea victorie de răsunet prin felul în care ai obținut-o.

Florin Lupu: Acel KO a venit după o serie de frustrări personale, date și de pandemia care m-a ținut doi ani pe tușă, timp în care am acumulat o grămadă de emoții negative. Cariera mea se apropia de sfârșit, având 40 ani când a început pandemia.

Apoi, perioada de doi ani de stat pe tușă mi-a închis un viitor pe care trebuia să îl am în apărarea centurii mondiale, pe care am cucerit-o în Canada. Centura pe care am câștigat-o într-un co main event al galei Fight Night Canada, pe reguli BKB, bare knukle boxing, adică box cu pumnii goi, fără mănuși. Toate acestea au făcut parte din acest KO. Nu mai spun că acest meci a fost, de fapt, unul reluat. Trebuia să fie disputat cu trei săptămâni în urmă. Dar în ziua meciului, a fost anulată toată gala, din motive tehnice.

Când, în sfârșit, s-a restabilit ziua meciului, am zis: o să-l fac KO, KO, KO cum n-am mai făcut până acum! Era prima desfășurare a unei gale de box pe reguli invictus, o noutate în România. Mi-au trebuit 16 minute și ceva să-l fac KO în halul ăla pe marocan. Si, iată, a durat ceva, dar când a venit, a făcut înconjurul lumii de câteva zeci de ori.

CANCAN.RO: Ai vorbit cu el după meci, pentru că era șifonat rău?

Florin Lupu: Bineînțeles că am discutat cu el imediat după meci. L-am și susținut personal să își revină cât mai bine. Ce a fost în ring, în ring a rămas. Chiar și înainte de meci, la cântarul oficial, și după, eu am o prietenie cu toți adversarii mei, absolut și cu el, cu Mohamed Kaddouri. Ce nu știam despre el și nici nu găsisem nimic pe net este că era neînvins în țara lui, pe reguli de box. Mi-a făcut ceva probleme în timpul meciului. Cel mai tare m-a impresionat la început, în minutul patru sau cinci, i-am dat o lovitură de dreapta, croșeu, după care a căzut într-un așa fel, cu fața de podea, încât am zis: gata, ăsta e meciul, am terminat, slavă Domnului. Și ce crezi, s-a ridicat marocanul, parcă și mai puternic, și mai atent, și mai periculos.

Am zis … o să am treabă multă cu el!

I-a luat cam o oră să fie lucid, am început să povestim cate ceva din pregătirea personală pentru acel meci. Ce am văzut în ochii lui și în atitudinea lui, nu credea că pierde sub nicio formă. Eu știu despre mine că sunt un luptător puternic, precis și cu un timming perfect, grație antrenorilor pe care i-am avut în acești ani, Alin Panaite și Dragoș Dulhac, însă, cu toate acestea, mi-au trebuit 16 minute de box continuu să îl înving!! Îl felicit, încă odată, pentru rezistența și dârjenia cu care s-a prezentat.

”Vreau o luptă în America, pe banii pe care îi merit!”

CANCAN.RO: Cum a fost primită victoria ta, dar în special KO-ul?

Florin Lupu: Am primit felicitări, în mod special de la tot publicul constănțean. Apoi, am fost foarte impresionat de cât de tare a luat amploare pe siteurile de socializare, Instagram, TikTok, Facebook, foarte multe pagini în domeniul sportului. Chiar și azi, la peste un an de la acel meci, nu trec 2-3 zile să nu fiu postat cu acel KO pe multe, foarte multe pagini. Din SUA până în Japonia, Australia, Canada, Țările de Jos, toată Europa. Au postat KO-ul și au făcut milioane de vizualizări.

CANCAN.RO: Care e următoarea ta țintă?

Florin Lupu: Țelul meu ca luptător… Încă aștept să-mi apăr centura mondială luată în Canada, în primul rând. Pe reguli de BKB, cu pumnii goi.

Văzusem, într-o zi, că cineva postase KO-ul meu pe pagina unui luptător foarte renumit din SUA, cu mențiunea, beat him if you can (bate-l dacă poți). Da, mi-ar plăcea să am un meci cu Jake Paul. Dar sigur nu va accepta. Așa că aștept un meci cât mai tare, fie pe reguli de box , fie BKB. Undeva, în America, pe banii pe care îi merit. De la cinci zerouri în sus. Voi face un meci tare anul acesta, sunt sigur că mă așteaptă ceva greu. Dar abia astept.

”Veți mai auzi de KO-uri marca Lupu!”

CANCAN.RO: Când pui punct carierei și ce vei face după aceea?

Florin Lupu: Nu m-am gândit la asta. Cu toate că mă macină gândul că anul ăsta voi împlini 43 de ani, alți luptători la vârsta mea sunt antrenori de 20 de ani … Mă ia cu călduri când aud asta: stop meci, stop carieră! Sper să nu intru în depresie. Probabil, îmi voi exprima frustrarea asta prin elevii mei, cu care vreau să cuceresc toată planeta.

Cel mai sigur, o să-mi apăr centura din Canada, o să bat un american de top. Apoi, mă voi retrage cu capul sus, în 2-3 ani.

Voi lupta în continuare prin elevii mei. Și asta rămâne să vă demonstrez la momentul oportun.

Se știe, oricum, când un elev de la RGB (Respect Gym Bacau) antrenat de mine creeaza deja panică în adversari. Știm cine suntem. Și știm ce facem. Când voi pune mănușile în cui, voi instala panica în toată țara. Cu mine antrenor. Stiu cu toții asta, antrenori și aportivi. Veți mai auzi de noi, cu KO-uri marca Lupu!

