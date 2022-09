Cine o ajută pe Laura Cosoi la treburile casnice: „Pentru mine contează foarte mult pentru că nu mai trebuie să mă gospodăresc…”

Laura Cosoi (40 de ani) a dezvăluit în cadrul unui interviu recent cine o ajută cu creșterea celor trei fetițe. Actrița este bucuroasă că are mai mult timp liber și nu trebuie să se mai gospodărească. Proiectele în care este implicată, dar și creșterea fetițelor îi ocupă mai tot timpul.

Laura Cosoi are trei fetițe alături de Cosmin Curticăpean. Actrița a devenit mămică pentru a doua oară în luna august a anului 2020, iar în data de 23 iunie 2022 s-a născut Lara, al treilea copil al cuplului.

Frumoasa blondină are o viață destul de activă, însă pentru a putea să ducă la bun sfârșit toate activitățile a avut nevoie de ajutor.

Laura Cosoi a explicat, pentru tvmania.ro, cine se ocupă de fetițele sale atunci când ea nu este, dar și cine o ajută în ceea ce privește treburile în casă.

”Ziua, fetele sunt plecate la creșă și la grădiniță, iar eu stau cu Lara și când sunt la repetiții o iau pe Lara cu mine pentru că sunt la repetiții de text și colegii mei sunt înțelegători. În perioada aceasta este și mama la mine, care mai iese cu Lara în parc și mi-o aduce doar să o alăptez la repetiții. (…) Am pe cineva care mă ajută la curățenie zi de zi, ceea ce contează foarte mult pentru că nu mai trebuie să mă gospodăresc și mă ajută foarte mult asta, dar după-amiază sunt cam singură cu copiii, Cosmin are destul de multe proiecte. Mă mai ajută și mama, stă cu mine acum, are grijă de Lara, care stă mai mult în cărucior acum”, a declarat Laura Cosoi.

Laura Cosoi și-a cumpărat casă în Maramureș

Laura Cosoi s-a îndrăgostit de județul Maramureș. Acolo și-a botezat și cele trei fetițe, pe nume Rita, Vera și Lara. Iar acum, actrița a decis să își achiziționeze și o casă pentru a putea petrece cât mai mult timp în această regiune a României.

Cei doi, alături de fetițele lor, își vor petrece vacanțele acolo, deoarece este un aer mult mai curat, spre deosebire de cel din Capitală. În Maramureș se pot bucura de frumusețile naturii, dar și de roadele din grădină.

”Suntem la căsuța noastră, în Maramureș. Am făcut, recent, actele pentru terenul pe care l-am cumpărat. Avem de toate, verdeață, grădină, livadă. Seara mergem pe deal să vedem apusul. Peisajul e mirific, respirăm aer curat. Cele mici se simt foarte bine aici. Va fi căsuța noastră de vacanță, unde intenționăm să petrecem mult timp”, a spus Laura Cosoi, în cadrul unui interviu.