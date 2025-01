Cine sunt concurenţii care au vrut să “fure” startul la Power Couple. Natanticu i-a dat în primire: „M-a sunat chiar înainte să semneze”

Cosmin Natanticu s-a reîntors recent din vacanța din Thailanda cu forțe proaspete și are planuri mari pentru anul 2025, alături de Eliza. Cei doi sunt fani ai emisiunii Power Couple la care au participat în trecut, iar acum actorul a dezvăluit pentru CANCAN.RO ce concurenți i-au cerut ajutorul înainte de filmări.

Eliza și Cosmin Natanticu au revenit acum câteva zile din Thailanda, unde au aut parte de o vacanță minunată, pe care au și prelungit-o cu câteva zile bune. S-au întâlnit cu mai mulți români și au avut parte de un concediu extrem de relaxant, de unde s-au întors plini de idei. Actorul și partenera sa au gânduri mari pe toate planurile și vor să își dezvolte afacerea de familie în următoarele luni și să se lanseze pe Youtube cu noi subiecte.

”Trebuia să mergem pentru 19 zile și am prelungit pentru încă 9, am făcut Crăciunul și Revelionul în Thailanda. Până de Revelion, ne-am strâns 28 de români. Foarte mulți români acolo, nu cred că mai este o destinație surpriză. E cam pentru toate gusturile, ai și agitație, și sălbăticie. (…)

Anul acesta voi pleca mult prin țară în turneu. Restaurantul pe care mi l-am deschis merge foarte bine și am de gând să mai deschid unul, dacă lucrurile merg pe același trend ascendent. Lizi pregătește un vlog despre healing și un proiect muzical”, a spus Cosmin Natanticu pentru CANCAN.RO.

”Doroftei m-a sunat chiar înainte să semneze”

După cum știm deja Eliza și Cosmin au participat împreună la diverse emisiuni, dintre care și Power Couple, unde telespectatorii i-au îndrăgit peste măsură. Acum, cei doi urmăresc noul sezon împreună, de pe canapea. Cosmin recunoaște că majoritatea concurenților actuali i-au cerut sfatul în ceea ce privește participarea la emisiunea de pe Antena 1. Ba chiar Leonard Doroftei l-a sunat fix înainte să semneze contractul.

”Da, Eu și Eliza ne uităm la Power Couple. Majoritatea concurenților de acolo sunt prietenii noștri cu care am vorbit înainte și care ne-au cerut sfatul. Magicianul Robert Tudor m-a și pomenit, cu Nicu și cu Bella am discutat, cu familia Huidu. Am vorbit și cu Bucălae, chiar mi-a părut rău că a ieșit! Doroftei m-a sunat chiar înainte să semneze, nu știa ce să facă, i-am zis să se ducă, pentru că este foarte tare!

Le-am spus că este vorba doar despre ei doi, să nu se uite stânga, dreapta, să fie doar certuri constructive și să se distreze, că nu se mai întâlnesc cu așa ceva. Nimeni nu pleacă de acasă să sară în gol sau să împodobească o mașină de la 50 de metri înălțime, clar sunt lucruri pe care nu le faci acasă. Majoritatea dintre ei țipă, și Eliza țipa foarte mult, dar noi aveam deja experiența Asia Express și știam că așa suntem. Fiecare este cu caracterul și personalitatea lui”, a încheiat comediantul.

