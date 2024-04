Eliza Natanticu, la un pas de moarte după o operație banală: ”Doctorii nu mai știau ce să facă, Cosmin îmi citea acatistul Sfântului Nectarie”

Cosmin și Eliza Natanticu formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul de la noi. Sunt împreună din 2010, iar în 2019 și-au pus pirostriile. Necazurile s-au ținut scai de vedetă încă de la începutul mariajului. Asta pentru că artista s-a confruntat cu probleme de sănătate serioase, iar singurul care i-a stat alături a fost soțul ei. Atunci, cântăreața a realizat că este bărbatul perfect pentru ea! Cum a ajuns solista să fie la un pas de moarte, după o operație banală?

Lucrurile n-au fost întotdeauna roz în viața Elizei Natanticu. Soția lui Cosmin Natanticu a fost nevoită să treacă printr-un adevărat calvar, în urmă cu mulți ani, când a ajuns pe masa de operație. Vedeta a suportat o intervenție de chist dermoid, însă situația a luat o turnură neașteptată. Asta pentru că artista a contractat o bacterie din spital în timpul operației, apoi a început calvarul. Soția comediantului s-a simțit din ce în ce mai rău, a avut temperatură și alte complicații. Medicii au decis s-o opereze pentru a doua oară.

Cosmin Natanticu nu s-a dezlipit o clipă de partenera lui de viață. A stat numai lângă ea și a sprijinit-o necondiționat chiar dacă erau de puțin timp împreună. Mai mult decât atât, Eliza a povestit cum comediantul stătea noaptea la capul ei și citea acatistul Sfântului Nectarie. Pentru ea n-a existat o dovadă mai mare de iubire din acel moment, iar așa a realizat că este bărbatul perfect.

”A fost un moment de cumpănă pentru mine. Noroc că l-am avut pe Cosmin lângă mine, care a stat la capul meu. Eu a trebuit să mă operez, aveam un chist dermoid, o operație banală. Am luat o bacterie din spital în timpul operației, am făcut temperatură, mi-a fost foarte rău, am făcut niște complicații, m-au operat încă o dată, nu știau ce să mai facă doctorii. Cosmin a stat numai la capul meu, noi eram de puțin timp împreună. A lăsat cățelul acasă, și-a lăsat treburi, spectacole, stătea noaptea și citea acatistul Sfântului Nectarie”, a dezvăluit aceasta, la Antena Stars.