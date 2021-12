Cine sunt copiii lui Victor Socaciu? Are 3 copii cu 3 femei diferite

Victor Socaciu a murit astăzi, 27 decembrie 2021, la vârsta de 68 de ani. Cunoscutul artist de muzică folk se afla internat într-un spital din Capitală.

Este zi de doliu în lumea artistică. Victor Socaciu, unul dintre marii artiști ai scenei folk din România, a murit la vârsta de 68 de ani. Acesta se afla internat într-un spital din Capitală.

Durerea din sufletele oamenilor dragi este foarte mare. De-a lungul anilor, acesta a lăsat celor care l-au urmărit o „comoară” muzicală, cu melodii care au răsunat pe scenele din țară. Familia, numeroasă, de altfel, este îngenuncheată de durere. Victor Socaciu are trei copii din trei relații diferite, dar care au avut apariții rare în spațiul public. Cine sunt copiii lui Victor Socaciu?

Victor Socaciu a fost căsătorit de patru ori, de trei ori ajungând la divorț. Prima oară s-a căsătorit cu Doina, iar, mai apoi, a fost însurat cu actrița Cornelia Pavlovici. Timp de 12 ani au fost împreună. Apoi, Victor Socaciu s-a căsătorit cu Marina Almășan. Cei doi s-au întâlnit în anii 1980, când aceasta era studentă. Apoi, cei doi s-au întâlnit peste zece ani, când Marina Almășan se angaja la TVR.

În anul 1996, între Victor Socaciu și Marina Almășan se înfiripa o iubire, chiar și în condițiile în care fiecare era căsătorit. Dragostea fiind mare, prezentatoarea TV a ales să divorțeze în acel an, iar, mai apoi, să se căsătorească cu Victor Socaciu. Cei doi au divorțat în anul 2012, după 16 ani de mariaj.

Apoi, Victor Socaciu a ales să se căsătorească în anul 2016 cu Brândușa Simion, cea care îi era și impresară. Din aceste relații, însă, au apărut trei copii! Iulia, fata lui cea mare, are vârsta de 40 de ani și este din mariajul cu prima soție, Doina. Fata cea mică este Alessia Ana-Maria, și are vârsta de 33 de ani. De asemenea, cântărețul de folk are și un băiat, în vârstă de 23 de ani, pe nume Victoraș!

Fiica cea mică a lui Victor Socaciu a transmis un mesaj dureros

Alessia Ana-Maria, fiica cea mică a artistului Victor Socaciu, a transmis un mesaj dureros pe rețelele de socializare.

„O inimă mare a încetat să mai bată. Un suflet nobil s-a ridicat la cer. Anunțăm cu nemărginită durere stingerea din viață a celui care a fost soț, tată, bunic, un artist de geniu și un simbol al dragostei de neam: Victor Socaciu. Dumnezeu să-l primească în Împărația Sa alături de cei drepţi!”, este mesajul postat de Alessia Ana-Maria pe Facebook.

Cine a fost Victor Socaciu

Victor Socaciu, în vârstă de 68 de ani, este un autor român de muzică folk, realizator de emisiuni de televiziune, fost parlamentar și fost diplomat. El a debutat pe scenă în anul 1970 cu trupa rock Zodiac.

Ulterior, Victor Socaciu a devenit producătorul Festivalului Național – Concurs de muzică folk „Om Bun” și al Festivalului Național – Concurs „Cântecul de dragoste” în parteneriat cu Ministerul Culturii și Cultelor, Televiziunea Română și Radio România Actualități.

Între anii 1997 și 1999, artistul a devenit realizator al emisiunii săptămânale „Vânare de vânt” pentru TVR și al emisiunii „Insula Copiilor” la Național TV. De asemenea, el a semnat genericele mai multor emisiuni radio și televiziune printre care: „Omul chitară ”, „Oameni de zăpadă ”, „Ceaiul de la ora 5 ”, „Insomniile Corinei ”, „Cazuri și necazuri în dragoste ”, „Arca Marinei ”, „Personalul de Costinești ”, „Bun de tipar ”, „Tunelul timpului ”, „Mulțumesc”, „Ora fără catalog”, „Ne vedem la TVR”, „E ora ta”.

De asemenea, a colaborat cu toți folkiștii din Cenaclul Flacăra, dar și cu cei care au urmat după aceea.

Sursă foto capturi video Youtube