De ce a murit, de fapt, Victor Socaciu? De ce boală suferea cântăreţul

Victor Socaciu, unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de muzică folk din România, a murit luni, 27 decembrie, la vârsta de 67 de ani. Artistul s-a stins din viață într-un spital din Capitală, după ce, în septembrie, i-au cedat rinichii transplantați.

În septembrie, rinichii lui Victor Socaciu au cedat și a avut nevoie de intervenția medicilor. Artistul se confrunta, de mai mult timp, cu probeleme renale, care i-au fost fatale într-un final. În 2009, cântărețul a primit doi rinichi de la o fetiță de 10 ani, care se afla în moarte clinică.

În urmă cu doar câteva luni, Marina Almășan declara că regretă situația în care a ajuns fostul ei soț, chiar dacă între ei nu mai exista contact de mult timp.

“Am aflat și eu, întâmplător, de la un medic cunoscut că ar fi internat la Carol Davila, cu mai vechile probleme renale. I-ar fi cedat rinichii transplantați. Mai multe nu știu. Nu am ținut legătura cu Victor în anii aștia, că am avut peripeții în despărțirea noastră, dar îmi pare rău pentru el. Eu am fost alături de el când a avut dializa și după aceea transplantul. Îi cunosc problemele și îmi pare rău că nu a reușit să aibă grijă de el și să nu-i revină”, declara, în septembrie, Marina Almașan.

Victor Socaciu, un artist desăvârșit

Născut pe 14 ianuarie 1953 la Brașov, Victor Socaciu a provenit dintr-o familie de oameni simpli, dar „foarte deschiși”, după cum spunea chiar artistul în biografia sa, unde a mărturisit că era atât de impresionat de romanțele pe care i le cântau părinții săi, încât se ascundea sub masă și plângea – chiar dacă nu înțelegea ce însemna o iubire trecută.

