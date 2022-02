Jador a cucerit industria muzicală cu piesele sale ritmate, care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe platformele de streaming. Muzele artistului au fost dezvăluite, însă, de fosta iubită, de la “Puterea Dragostei”, care îl arată lumii pe Jador așa cum nimeni nu l-a mai văzut.

În scurt timp de la apariția în spațiul public, Jador a reușit să câștige multe simpatii. A adunat până acum peste 1,2 milioane de urmăritori pe Instagram. Cifrele impresionante se reflectă și în vizualizările de pe YouTube, unde muzica lui Jador este ascultată într-o proporție covârșitoare. Hit-uri precum “Dau Moda” ori “Jale” strâng, fiecare, peste 80 de milioane de vizualizări. Puțini știu, însă, cui dedică ex-concurentul de la “Survivor” creațiile sale, iar fosta iubită, Simina, dă cărțile pe față. Chiar ea l-ar fi inspirat, o vreme, pe artist, dar nu ar fi fost singura.

„A început să mă jignească”

„El era foarte gelos, a început să mă jignească la telefon și am renunțat, n-am mai putut! Erau jigniri, că sunt o fată care nu stă cuminte, care vrea să umble cu mai mulți băieți, dar au fost jigniri mai brutale, așa, pentru mine și am renunțat. Atunci a fost maximul. Cred că am fost împreună o săptămână sau două. El a făcut oamenii să ne iubească împreună, cred că ne iubesc și separat.

Cred că melodiile lui, ce le-a făcut pentru mine, de fapt nu le-a făcut pentru mine, dar el zicea că sunt pentru mine, el avea o iubită. Din câte știu a declarat că melodiile erau făcute pentru altă fată!”, a povestit Simina, în emisiunea “theXclusive”, de pe YouTube.

