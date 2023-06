Cine sunt foștii iubiți care au făcut-o celebră pe Lili Sandu: „Nu pot să nu recunosc”

Lili Sandu a fost invitată la podcastul lui Jorge, alături de iubitul ei, Silviu Țolu. În timpul discuțiilor picante cu gazda, prezentatoarea de la PRO TV a vorbit și despre fostul ei partener, Bogdan Stelea. Fără rețineri, a spus ce relație are atât ea, cât și partenerul ei, cu fostul fotbalist, dar i-a dat și „creditele” pentru ajutorul dat în carieră.

În urmă cu mai bine de 16 ani, cântăreața a avut o relație cu Bogdan Stelea. Cei doi au fost împreună timp de șapte ani, dar iubirea s-ar fi destrămat, ca urmare a geloziilor excesive ale fotbalistului. Chiar dacă amorul cu fostul pare portar al naționalei s-a terminat, prietenia a rămas.

„Da! Chiar împreună am ieșit cu Bogdan (…) Referitor la întrebarea dacă am păstrat legătura, da! Pentru că mi se pare normal, adică noi avem prieteni comuni, am ieșit împreună unde era și Bogdan”, a spus cântăreața în podcastl Vorba lu’ Jorge.

Mai mult de atât, se pare că Silviu Țolu nu doar că a ieșit cu fostul logodnic al parteneri sale, ci a și jucat fotbal cu el! Întrebat de către Lili Sandu dacă s-a simțit vreodată inconfortabil când s-au văzut toți 3, a dat din cap în semn de „nu”.

(CITEȘTE ȘI: Lili Sandu a avut nevoie de terapie, după ce s-a uitat în laptopul iubitului său. Ce a descoperit a șocat-o)

Bărbații care au ajutat-o pe Lili Sandu să devină faimoasă

Poate cel care a pus cea mai mare piatră de temelie la „fundația” carierei lui Lili Sandu este chiar Bogdan Stelea. Fără eschivă, prezentatoarea de la PRO TV a mărturisit că, într-adevăr, relația a ajutat-o să crească în notorietate:

„Nu pot să fiu ipocrită și să nu recunosc. La vremea respectivă, eu avea 19-20 de ani, ieșeam din Școala vedetelor, eram destul de cunoscută, dar relația cu… (s-a întrerupt brusc, apoi a glumit, încercând să evite să spună numele unui alt partener, n.r.) (…) Cu siguranță! Relația cu Bogdan mi-a adus o notorietate aparte”

În decursul anilor, vedeta de la Vorbește Lumea a cochetat cu mai mulți bărbați celebri, dar și bogați. Printre cei cu care se suspectează că ar fi fost, dar ea neagă, se numără: Mihai Onilă din trupa AxxA, Răzvan Fodor.

Relații pe care le-a recunoscut și cu care s-a afirmat în presa tabloidă au fost cu: Cătălin Goia, Syda (fostul soț al Elenei Băsescu), Șișu, Paul Panait, chirurgul britanic James și miliardarul elvețian Mark Chouraqui. Aparițiile sale la brațul bărbaților celebri au făcut-o să fie îndelung discutată, dar și dorită. Cel norocos care a reușit să o cucerească și să îi facă un copil, la 40 de ani, este Silviu Țolu, cu care se iubește de mai bine de 8 ani.

(CITEȘTE ȘI: Ce relație are Lili Sandu cu tatăl copilui ei, de fapt: „Există ispite, suntem persoane publice!”)