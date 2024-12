Cineva i-a spus prințesei Charlote că e superbă, la parada de Crăciun. Reacția micuței nu a întârziat

Prințesa Charlotte are doar nouă ani, dar asta nu înseamnă că nu este suficient de mare pentru a încălca protocolul regal din când în când, atunci când se ivește ocazia.

Prințesa Charlotte, alături de mama și tatăl ei, prințul William și Kate Middleton, și de frații ei, prințul George și prințul Louis, a mers la Sandringham în ziua de Crăciun, salutând și întâlnindu-se cu fanii înainte de slujba religioasă a zilei, conform IN STYLE.

Familia a plecat apoi pe jos de la biserica St. Mary Magdalene, unde au participat la slujba anuală din dimineața de Crăciun, pentru a-i saluta pe spectatorii care așteptau răbdători apariția lor.

Charlotte a pășit alături de frații ei, Prințul George, în vârstă de 11 ani, și Prințul Louis, în vârstă de șase ani. George deschidea calea, îmbrăcat într-un costum clasic, cu o cravată în tartan albastru și verde, asortată cu eșarfa elegantă a lui Kate.

Cum a încălcat Charlotte protocolul ceremoniei

Charlotte, singura fiică a Prințului și Prințesei de Wales a dat dovadă de un aer de maturitate în timp ce își saluta fanii care se adunaseră cu nerăbdarea de a îi vedea pe cei mai tineri membri ai familiei regale.

În loc să salute pur și simplu admiratorii familiei regale, Charlotte a făcut un pas mai departe și a încălcat protocolul regal, făcându-și selfie-uri cu fanii.

Potrivit Hello!, Charlotte s-a oprit „pentru a face un selfie cu o doamnă înainte de a accepta cadouri constând în flori și ciocolată de la alți membri ai publicului. Charlotte a radiat cu un zâmbet dulce în timp ce a pozat alături de fanul familiei regale pentru fotografie”.

Plimbarea de Crăciun de la Sandringham nu este singura dată când Charlotte a pozat pentru un selfie.

După ce Charlotte a mers la unul din concertele lui Taylor Swift din Eras Tour alături de William și George, starul pop a făcut o fotografie cu familia regală, în care Charlotte putea fi văzută afișând un zâmbet larg.

„Prințesa Charlotte este marea fană Taylor Swift din familie. Ea vroise să meargă la concert de luni de zile, dar cu mama ei fiind tratată pentru cancer, aceasta a fost o zi cu adevărat specială ca ocazie de a putea sărbători ziua de naștere a tatălui ei în acest fel”, a declarat o sursă pentru Entertainment Tonight la acea vreme.

De obicei, selfie-urile nu sunt practicate de familia regală.

„Deși nu există o regulă regală privind selfie-urile, în general este descurajat obiceiul ca membrii familiei regale să pozeze pentru selfie-uri”, a explicat Express în octombrie.

(Citește și: În sfârșit! Angelina Jolie și Brad Pitt, acord de divorț după 8 ani de la despărțire)

De ce nu suporta Regina telefoanele mobile

Înainte de moartea sa, pe 8 septembrie 2022, Regina Elisabeta „începuse să se sature de plimbările cu public” din cauza numeroaselor telefoane mobile pe care le vedea în mulțime, a declarat autorul regal Ian Lloyd, autorul cărții “The Queen: 70 Chapters in the Life of Elizabeth II”.

Aceste tipuri de plimbări „au fost înființate de ea în anii 1970 ca o modalitate de a întâlni oameni, dar în zilele noastre, oamenii vor doar selfie-uri și fotografii cu ea. Își ridică aparatele foto sau, ceea ce este și mai alarmant, iPad-urile, așa că ea se confruntă cu un zid de astfel de lucruri atunci când se uită la mulțime. Este oribil”.

Lloyd a adăugat despre Prințesa Anne, singura fiică a reginei Elisabeta, că a spus odată că, din cauza telefoanelor lor, oamenii cred acum că au văzut ceva doar dacă îl pot fotografia, așa că își pierd imediatețea, memoria.

„De asemenea, există o lipsă de respect în acest sens. Când au început plimbăruile cu public, acum 40 sau 50 de ani, oamenii nu ar fi visat niciodată să pună un aparat foto în fața reginei.”

Totuși în ultimii ani, prințul William, Kate Middleton și chiar regina Camilla au renunțat la regulă în favoarea unei relații mai familiare cu observatorii și fanii familiei regale.

(Citește și: Împăcare istorică în showbizul românesc! Cei doi artiști, tată și fiu, au petrecut Crăciunul împreună)