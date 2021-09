„Ciobi” în extaz după ce ilfovenii au ajuns pe 3 în Liga 1: „Mă bucur că am reușit!”

Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al formației FC Voluntari, s-a declarat mulțumit de prestația pe care elevii săi au avut-o în duelul cu Rapid, scor 1-0, rezultat în urma căruia ilfovenii au ajuns pe locul 3 în Liga 1.

„Mă bucur că am reușit. A fost un joc destul de greu. Am făcut o primă repriză bună. În final am avut ceva emoții, dar s-a terminat cu bine. Am pregătit atent acest joc, am zis să facem pressing în prima repriză la fundașii lor centrali și să blocăm zonele latereale. Ne-a ieșit. În repriza secundă am trecut într-un 3-5-2, care nu ne-a plăcut. Îmi felicit jucătorii. Avem 4 victorii consecutive în campionat. Este meritul lor, sunt foarte concentrați. Ăsta este secretul nostru, multă muncă, seriozitate și încredere”, a declarat Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al formației FC Voluntari.

Cu un egal şi trei eşecuri în ultimele patru etape, bucureștenii au căzut pe locul 4 cu 17 puncte, fiind depășiți în clasament chiar de FC Voluntari. Cu patru victorii la rând, ilfovenii au ajuns pe locul 3 cu 18 puncte, fiind la două puncte de FC Botoșani, moldovenii urmând a evolua în această rundă pe teren propriu cu „U” Craiova 1948.

Program etapa a X-a Liga 1

Rapid – FC Voluntari 0-1

Sâmbătă, 25 septembrie

ora 18:00 FC Argeș -Chindia Târgovişte

ora 21:00 FCSB – Academica Clinceni

Duminică, 26 septembrie

ora 15:30 Farul Constanţa – CS Mioveni

ora 18:00 FC Botoşani –„U” Craiova 1948

ora 21:00 UTA Arad – CFR Cluj

Luni, 27 septembrie

ora 18:00 Gaz Metan Mediaş – Sepsi OSK

ora 21:00 Universitatea Craiova – Dinamo Bucureşti

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 8 7 0 1 13-5 21

2 FC Botoșani 9 6 2 1 10-6 20

3 FC Voluntari 10 6 0 4 14-12 18

4 Rapid 10 5 2 3 11-7 17

5 UTA Arad 9 4 4 1 9-5 16

6 Farul Constanța 9 4 3 2 12-4 15

7 FCSB 9 4 3 2 16-9 15

8 FC Argeș 9 4 1 4 8-6 13

9 Universitatea Craiova 8 4 1 3 10-9 13

10 Chindia Târgoviște 9 3 3 3 8-7 12

11 CS Mioveni 9 3 1 5 5-11 10

12 Sepsi OSK 9 1 5 3 7-9 8

13 „U” Craiova 1948 9 2 2 5 7-10 8

14 Gaz Metan Mediaș 9 2 1 6 7-12 7

15 Dinamo 9 2 0 7 7-19 6

16 Academica Clinceni 9 1 1 7 3-19 2