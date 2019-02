„Ciobi” înaintea duelului cu FC Voluntari: „Nu ne uităm în clasament pentru că s-ar putea să ne înșelăm!”

FC Botoșani va primi pe teren proriu vizita formației FC Voluntari, duelul urmând a se disputa luni, 11 februarie de la ora 17:00. Cu toate că vor întâlni ultima clasată în Liga I, moldovenii au fost puși în gardă de succesul pe care ilfovenii l-au obținut runda trecută pe teren porpriu în fața revelației Ligii I, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor 4-2.

În cadrul conferinței de presă premergătoare duelului, Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat că le-a cerut elevilor săi în această săptămână să nu se uite în clasament pentru că FC Voluntari nu este echipă de ultimul loc.

„Chiar am discutat cu jucătorii după meciul cu Concordia să nu ne uităm la clasament pentru că s-ar putea să ne înşelăm. Trebuie să luăm meciul în serios şi trebuie să dăm tot ce putem pentru a obţine cele trei puncte. Nu vom subestima adversarul sub nicio formă. Chiar dacă Voluntariul se află pe ultimul loc în clasament, părerea mea este că sunt o echipă valoroasă, cu jucători cu experienţă şli jucători care pot decide soarta unui joc. Noi vom fi foarte motivaţi pentru acest joc. În momentul de faţă sunt 5-6 echipe care au posibilitatea să prindă primele şase locuri, printre care ne aflăm şi noi. Dacă vrem să sperăm la locul şase, care duce în play-off, victoria din meciul cu Voluntariul este obligatorie. Nici nu ne gândim la un pas greşit, pentru că am muncit în acest cantonament. Ne-am pregătit mult pentru acest mini-retur”, a declarat Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al FC Botoșani.

Partida FC Botoșani- FC Voluntari va avea loc luni, 11 februarie de la ora 17:00 pe stadionul „Municipal”.