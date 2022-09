În familia C. din superbul Buzău, rolurile sunt distribuite foarte clar. O. C., zis și Sărsăilă – ce superbă poreclă, este capul familiei: soț și tată. V.C., zisă și V.C., este soția soțului ei și mama propriilor copii. T. C. și C. C. sunt băieții soțului mamei lor și copiii soției tatălui lor. Pare complicat, dar, dacă vă concentrați puțin, nu e deloc dificil de prins ideea, dar să continuăm. Nora lui Sărsăilă este soția lui T.C. și producătoarea principală a banilor care le parvin în prezent membrilor clanului C.

Nora lui Sărsăilă stă de veghe-n clanul ce se cară pe la petreceri și prin lume înfășurați în haine și ceasuri scumpe și foarte scumpe, în mașini încă și mai scumpe, precum și în avioane cu motor, „ia-mă“ și pe mine-n zbor, să mă fac proxenator.

Nora lui Sărsăilă s-a combinat cu un miliardar japonez care pompează bani grei în bunăstarea ei și a clanului C. Japonezul, care se lasă jefuit aproape la propriu, este foarte îndrăgostit de nora lui Sărsăilă, iar dragostea, se știe, îți fură mințile și, foarte adesea, portofelul.

Revenim cu o poveste pe larg despre viață japonezului, însă acum să lămurim cum stau lucrurile.

Cum au crescut membrii clanului mari și grași

În trecut, Sărsăilă și ai lui s-au ocupat cu comerțul de carne nu moartă și alte combinații. Așa au început: au vândut carne. Doar că nu era carne de măcelărie, ci de cocotărie.

Cocotele apelor Dunării din Buzău și-au făcut bine meseria, cea mai veche din lume, iar membrii clanului au crescut mari și grași, au început să-și bandajeze încheieturile mâinilor cu ceasuri dintre cele mai scumpe: Patek Philippe Gold, Patek Philippe Nautilus inox, Richard Mille Gold, Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph și tot neamul lor cu limbi fine.

Garajul familiei “Sărsăilă” adăpostește un Lamborghini Urus de 350.000 €, un Mercedes G 63 AMG de aproximativ 220.000 €, un Ferrari 488 Spider de aproximativ 300.000 €, un Porsche Turbo S Cabrio de aproximativ 250.000 €, un Rolls Royce Cullinan, de aproximativ 350.000€.

Japonezul ar fi fost săgetat pe videochat de Cupidon

Totuși, când trebuie să ajungă rapid undeva, ai lu’ Sărsăilă lasă mașinile în garaj și se urcă în avion, neapărat privat, căci în aer sunt mai puține ambuteiaje decât la sol.

La sol rămân doar fraierii, în frunte cu japonezul miliardar pe care nora lui Sărsăilă îl mulge cu ambele mâini, precum și cu alte părți ale corpului, printre care și cardul bancar.

Tatăl socru nu poate fi decât foarte fericit cu o asemenea noră, căci nevoile lui sunt mari. Deși are deja o vârstă, și-o arde ca un puștan cu compleuri LV sau Gucci și cu coadă de samurai.

Gurile rele spun că japonezul a fost săgetat pe videochat de Cupidon (personificat de dibacea noră a lui Sărsăilă). Nu știm, dificil de verificat informația, căci nu știe nici un coleg de pe la noi japoneză, iar pe dânsa nu am vrut s-o deranjăm cu prostiile noastre.

Un business mult sub „afacerea” iscusitei nurori a lui Sărsăilă

Totuși, pentru că trebuia să se facă și ei că muncesc, frații T. și C. au un business în București, un locușor în care vând ceasuri și bijuterii second-hand, însă veniturile pe firma lor sunt mici, incomparabil mai mici decât cele pe care le are Biroul de Felații Publice România-Japonia al iscusitei nurori a lui Sărsăilă.

Revenim cu detalii așadar, dar vă rugăm dacă puteți până atunci contribui cu informații – completări ale poveștii, că ar mai fi cică niște dedesubturi!

Totodată și cu povești noi despre alți simpatici “milionari”, cu bani veniți de la japonezi d-ăștia cu dare de mână și cu libidou’ ridicat.

