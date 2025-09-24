Claudia Cardinale a murit, înconjurată de familie! Anunțul trist venit noaptea trecută

Claudia Cardinale, un simbol al cinematografiei italiene postbelice, care s-a bucurat de o carieră lungă și variată în film și teatru, a murit la vârsta de 87 de ani, înconjurată de familie.

Este doliu în actorie! În noaptea de marți spre miercuri (23-23 septembrie) Claudia Cardinale s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Crescută în Tunisia într-o familie de origine siciliană, Cardinale a intrat în lumea filmului în 1957, după ce a câștigat un concurs de frumusețe în Tunis și a fost recompensată cu o călătorie la Festivalul de Film de la Veneția.â

Claudia Cardinale, cu vocea ei răgușită și fumătoare înrăită, avea reputația unei femei extrem de independente și cu spirit liber, care a sfidat odată protocolul Vaticanului prezentându-se la o întâlnire cu Papa Paul al VI-lea în fustă mini.

Vocea ei a trebuit să fie dublată pentru primele sale roluri italiene, deoarece a crescut într-o familie în care se vorbea dialectul sicilian și a fost educată într-o școală francofonă.

Începutul carierei sale a fost complicat și de o sarcină secretă, despre care a spus că a fost rezultatul unei relații abuzive. A născut un fiu, Patrick, la Londra, în 1958, și l-a prezentat ca fiind fratele ei mai mic timp de câțiva ani, în timp ce el a fost crescut de părinții ei.

După o serie de roluri minore, a devenit faimoasă la nivel internațional în 1963, când a jucat în filmul 8 1/2 al lui Federico Fellini, iar în același an a jucat alături de Burt Lancaster în filmul The Leopard. Filmarea a două filme în același timp a adus complicații, Cardinale amintindu-și că a trebuit să aibă culori diferite de păr pentru cele două roluri.

Într-un interviu acordat ziarului Guardian în 2013, Cardinale a comparat abordările regizorilor Fellini și Luchino Visconti, care a regizat filmul „Leopardul”: ”El [Fellini] nu putea filma fără zgomot. Cu Visconti era exact invers, ca la teatru. Nu puteam scoate un cuvânt. Era foarte serios”, a spus ea.

Popularitatea ei crescândă i-a deschis ușile producțiilor hollywoodiene și a apărut în comedia The Pink Panther, regizată de Blake Edwards, și în Once Upon A Time In the West, regizată de Sergio Leone, în 1968.

Cariera lui Cardinale a suferit un regres în anii 1970, după ce s-a separat de producătorul de film Franco Cristaldi pentru a începe o relație de-o viață cu regizorul Pasquale Squitieri, cu care a avut o fiică, numită tot Claudia. Cristaldi le-a cerut prietenilor și asociaților din industria cinematografică italiană să o ostracizeze pe Cardinale, ceea ce a dus, de exemplu, la refuzul lui Visconti de a o distribui în ultimul său film, The Innocent, din 1976.