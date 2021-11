Claudia Ghițulescu a fost înșelată de fostul soț! Cum a aflat de amanta cu 20 de ani mai tânără

În urmă cu doi ani, Claudia Ghițulescu și partenerul ei de viață divorțau. Interpeta de muzică populară a trăit un șoc, după ce aflase de infidelitatea fostului soț. În cadrul unui interviu, cântăreața a mărturisit cum a aflat de amanta cu 20 de ani mai tânără.

Interpreta de muzică populară Claudia Ghițulescu a mărturisit cum a descoperit-o pe amanta fostului ei soț. Aceasta era cu 20 de ani mai tânără. În urmă cu doi ani, artista și partenerul ei au divorțat, după ce a aflat de infidelitate. Însă, cine este, de fapt, tânăra în compania căreia s-a afișat bărbatul? Artista bănuia că bărbatul ar putea avea o relație extraconjugală, iar presimțirile s-au adeverit, ulterior. Bărbatul avea o relație cu una dintre angajatele sale. Cele două s-au cunoscut întâmplător.

”Atunci nu am știut, dar bănuiam, simțeam. Avem bănuieli. Am cunoscut-o, am înțeles, înainte. Era angajata lui, am cunoscut-o întâmplător. Fiind și o fată mică față de el și față de mine, o vedeam ca pe un copil. La un moment dat am și îmbrățișat-o… Ea nu are nicio vină, dragostea apare din senin, și atunci, ce să zic?”, a declarat Claudia Ghițulescu, pentru Fanatik.ro.

Claudia Ghițulescu este pregătită să-și refacă viața

Claudia Ghițulescu a spus, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, faptul că, în sfârșit, se simte pregătită să iubească din nou. Știe ce vrea de la viitorul partener și speră ca Dumnezeu să i-l trimită cât mai repede cu putință.

CANCAN.RO: Ai apelat la ajutorul psihologilor pentru a reuși să înțelegi cine ești și ce vrei de la viață și/sau partener?

Claudia Ghițulescu: Mereu am știut ce vreau de la mine, de la viață și, bineînțeles, de la partener, dar, acum, trecând printr-o experiență de genul acesta sunt mai atentă la compatibilitate. Am înțeles că dacă nu percepi lucrurile la fel, e mai greu chiar și să încerci să schimbi pe cineva.

CANCAN.RO: Există cineva în viața ta, care a înțeles cum vrei să funcționeze lucrurile?

Claudia Ghițulescu: Momentan nu am nicio relație, dar sunt pregatită să iubesc. Sper totuși să se întâmple cât mai curând.

Sursă foto: captură video Youtube – din cadrul emisiunii „La Măruță”