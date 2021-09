Problemele financiare au făcut-o să plece din București, asta s-a scris în ultima perioadă despre Claudia Ghițulescu. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista de muzică populară a lămurit totul! Nu s-a mutat din Capitală și nici nu-i merge așa rău. Dimpotrivă, a reușit să-și cumpere casa mult-visată.

În ultima perioadă, în presă, s-a scris despre faptul că problemele financiare ar fi determinat-o pe Claudia Ghițulescu să ia o decizie radicală. Să-și vândă apartamentul și să se mute la Craiova, la părinții ei. Nimic mai fals, spune artista.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Claudia Ghițulescu a spus ce s-a întâmplat, de fapt, cu ea în tot acest timp. Înainte de a izbucni pandemia, interpreta de muzică populară și-a vândut apartamentul în care a locuit în ultimii ani și și-a cumpărtat casa mult-visată. Însă pentru că noua locuință se află într-un bloc abia ridicat, întreg procesul mutării a trebuit amânat până acum două luni.

„M-am mutat, dar m-am mutat în Pipera, nu la Craiova. Mi-am cumpărat un apartament înainte de pandemie și am reușit să mă mut în el abia acum două luni.

E un apartament mai mare, cu trei camere, e într-o zonă mai bună. Am terminat de amenajat și de mutat lucrurile. Mai am de pus câteva corpuri de iluminat și e totul gata” , a declarat Claudia Ghițulescu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO

Investiția am făcut-o înainte de pandemie și de aceea a trebuit să vând apartamentul în care stăteam ca să pot să achit suma necesară, aproape 100 de mii de euro” , ne-a mai spus artista.

„Viața mea este în București”

Cât despre perioada pe care a petrecut-o la Craiova, alături de părinții ei, îndrăgita artistă ne-a mărturisit că a fost una dintre cele mai frumoase din viața ei. De mulți ani nu a mai simțit atât de multă iubire, dar, cu toate acestea, nu ar putea niciodată să dea viața din Capitală pentru cea de la Craiova.

„Era normal să stau pe la părinții mei, dar tot răul a fost spre bine pentru că am petrecut foarte mult timp cu familia mea.

Eu m-am mutat în București de 13 ani și nu am cum să mai plec. Simt că aici este locul meu. Recunosc, m-am simțit foarte bine la Craiova, răsfățată de familie. Eu nu am mai petrecut de foarte mulți ani atât de mult timp alături de familia mea. Cu toate acestea, m-am simțit puțin inutilă pentru că nu făceam absolut nimic. Însă, am gătit cu mama, cu nepoții. Aș putea să mă duc și acum să locuiesc acolo, că nu mă dă nimeni afară, dar viața mea este în București”, ne-a mai dezvăluit artista.

