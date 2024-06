Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, s-a numărat printre invitații la petrecerea organizată la munte de frații Tate, unde a ieșit scandal, după ce o altă tânără a chemat ambulanța și poliția… Bruneta face declarații bombă despre ceea ce s-a întâmplat, de fapt, la locul cu pricina. Babs a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că tânăra respectivă a cerut inițial 20.000 de euro, pentru a nu face circ, după care a trecut la amenințări! Aceasta a mai spus că personal a ajuns la acea petrecere fiind invitată printr-o prietenă.

Șantaj și circ cu ambulanța și poliția, la petrecerea organizată la munte de frații Tate, după cum CANCAN.RO v-a informat, în exclusivitate! Printre invitați s-a numărat și Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, ajunsă în postura de victimă colaterală, potrivit propriilor mărturisiri, făcute de aceasta.

„A fost poftită să plece acasă”

Claudia Iosif spune că totul a pornit de la un șantaj, după ce tânăra care a declanșat scandalul după ce aceasta fusese inițial invitată să plece acasă, întrucât strica atmosfera, dat fiind faptul că s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice.

„Domnișoara care a fost acolo, din cauza consumului excesiv de alcool, a fost rugată respectuos, la un moment dat, pentru că deranja pe toată lumea, să fie dusă acasă. Ea s-a ofuscat foarte tare de această situație și s-a gândit să facă un mic circ. Brusc, a realizat că o doare cotul, pentru că doar cu câteva ore în urmă, s-a urcat pe ATV, singurică, și s-a julit la cot. Când i s-a spus să plece, instant o durea mâna. Și a zis că ea vrea ambulanță… Au venit cei de la ambulanță, au observat că nu are nimic, că era doar o julitură în cot. Apoi, văzând că nu i-a mers cu ambulanța, a chemat poliția. Nimeni nu a înțeles de ce a făcut acest lucru, pentru că ea se julise singură”, ne-a declarat Claudia Iosif.

”A și fost înregistrată când a cerut 20.000 de euro”

„A și fost înregistrată când a cerut 20.000 de euro, ca să plece acasă, de față cu toată lumea. Era beată. Pentru că nu avea cum să obțină acești bani, întrucât nu era nimic real din ce spunea, ea a început să strige-n gura mare că va face rău, ceea ce a și făcut. A declarat lucruri urâte și nedevărate și despre mine, pentru că probabil eram singurul nume mai cunoscut, și așa putea fi băgată în seamă.

Dacă va continua, am să-i facă publică identitatea, pentru că mi se pare normal ca oamenii să se ferească de astfel de personaje. Pentru că nu e normal să mergi la o petrecere să șantajezi cu astfel de nimicuri. E o nebuloasă cum a ajuns acolo”, a povestit Claudia Iosif în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Eu sunt greu de abordat”

Babs a ținut să precizeze din capul locului și faptul că ea a ajuns în locul cu pricina, după ce a acceptat invitația unei prietene, de a fi prezentă la respective aniversare.

„Am picat în această situație, doar pentru că am acceptat să merg la o petrecere unde erau și frații Tate. Eu țin mult la imaginea mea, eu nu am apărut cu nimic negativ. Am fost invitată printr-o prietenă. Niciodată nu voi merge undeva cu forța. Și niciodată nu voi fi în postura de a încerca să intru în grațiile unor bărbați. Niciodată nu-mi voi dori să fiu băgată în seamă. Departe de mine aceste lucruri, am o atitudine. Am demnitate. Nu am nevoie să impresionez pe nimeni. Din contră, cine mă cunoaște, știe că eu sunt greu de abordat. Nu mai am nici 20 de ani să am această atitudine. A fost o împrejurare să mă aflu acolo. Oamenii au fost foarte ok. Ne-am distrat frumos”, a declarat Babs, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ce spune despre frații Tate

Altfel, fosta iubită a lui Dorian Popa ne-a mai spus că a fost pentru prima oară când i-a cunoscut pe frații Tate, care i-au făcut o impresie foarte bună, total diferită de cea care li se crease în spațiul public.

„Nu am nicio treabă cu frații Tate. Am rămas însă plăcut impresionată de ei, față de imaginea care li se făcuse, aceea de bad-boys. Oamenii au fost foarte respectuoși!”, a adăugat aceasta.

