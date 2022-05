Claudia Pătrășcanu (43 de ani) se ”chinuie” de aproape trei ani, de când se află în proces de divorț cu Gabi Bădălău (34 de ani), să devină o femeie liberă. Liberă și-n acte! Termene peste termene, amânări, chichițe și multe altele îi înfrânează drumul. Artista nu dezarmează. Mai mult, parcă ”înflorește” în ultima perioadă, drept dovadă aprecierile pe care le culege pe rețelele de socializare și nu numai.

Secretul Claudiei Pătrășcanu? Chiar ea avea să-l divulge.

”În general vorbind, frumusețea trebuie să vină din interiorul fiecăruia. Secretul frumuseții tale ești TU. Atunci când ai încredere în forțele proprii și îți acorzi timp, descoperi că ești frumoasă în felul tău, bineînțeles, iar lumea percepe exact ceea ce transmiți prin starea ta de spirit.

Cu atitudinea potrivită și câteva obiceiuri din rutina de zi cu zi, te poți simți minunat în propria piele. Dar esențialul frumosului din om este ceea ce are pe interior și ce transmite”, a început confesiunea cântăreața.

Trucul furat de la Mihaela Rădulescu: tratament cu mălai!

Cosmeticele fac parte din viața ei, dar nu abuzează. Nu face tratamente, are și explicația, și a învățat un truc de la Mihaela Rădulescu.

”Folosesc aceleași cosmetice de opt ani. Produse de care nu mă pot desprinde. Nu fac tratamente cosmetice pentru că, odată ce începi să faci, trebuie sa mergi frecvent, iar experiența m-a învățat să-mi fac tratamentele pentru ten și corp acasă.

Folosesc cel mai tare gomaj pentru corp, mălai și gel de duș fin. Am învățat acest truc de la frumoasa Mihaela Rădulescu, iar pielea mea arată exact ca la 19 ani.

Iar dacă îmi rămâne timp pentru sală, merg și acolo. Îmi place să alerg în aer liber”, spune Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrășcanu încă nu e pregătită pentru o nouă relație

Artista este entuziasmată de aprecierile fanilor. Cât despre invitații la o cină romantică sau la o plimbare prin parc, Claudia nu se grăbește.

”Sunt măgulită de vorbele frumoase la adresa mea, apreciez modul frumos în care sunt abordată și curtată, dar toate la timpul lor. Refuzul invitațiilor este într-un mod frumos, inteligent și fără a jigni pe cineva.

Sunt convinsă că un bărbat inteligent ar aprecia un refuz și l-ar înțelege.

În comunitatea mea sunt oameni de bun-simț, bine educați, de calitate și nu mi-a fost dat să întâmpin ceva neplăcut. Eu cred că ține foarte mult de tine, ca om, ce transmiți și ce vrei.

Da, am spus de curând că sunt al naibii de frumoasă, dar am dreptul să cred despre mine ce vreau. Sunt frumoasă pentru că am o mamă frumoasă, pentru că am o genă frumoasă și sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce sunt și însemn.

Dumnezeu m-a creat așa cum sunt și cum mă vedeți”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

