Claudia Pătrășcanu cântă la un hotel din Sinaia, de Revelion, dar va îmbina utilul cu plăcutul. Astfel, artista va merge la munte alături de cei doi copii ai ei, Nicolas și Gabriel, unde se va distra câteva zile. Și de Crăciun a fost acolo, doar că singură, băieții fiind în acea perioadă cu tatăl lor, Gabi Bădălău. Ce i s-a întâmplat Claudiei de sărbători, când a ”fugit” din hotel după două zile? CANCAN.RO are declarațiile ei spumoase, în exclusivitate.

Claudia Pătrășcanu avea să petreacă, în premieră, Crăciunul de una singură. De obicei, în acea zi de sărbătoare stătea acasă, în familie, ori era invitată să cânte la câte o petrecere mai cu staif. Cum de data aceasta copiii erau la tatăl lor, Gabi Bădălău, cântăreața s-a retras la munte, la Sinaia, invitată de una dintre prietenele ei, care are acolo un hotel.

(CITEȘTE ȘI: GABI BĂDĂLĂU ȘI CLAUDIA PĂTRĂȘCANU, ÎN TANDREȚURI MAXIME, PE AUTOSTRADA SOARELUI)

”Dacă anul trecut au fost copiii la mine, am stat în casă, acum au fost la el și am zis așa: dacă nu sunt copiii cu mine, ce pot să fac, să stau în casă? Să mănânc, să mă uit la filme? Să gătesc? Mi-am zis: stai că nu mai fac eu nimic!

Prietena mea, Andreea, care are hotel și la Predeal, și la Sinaia, mi-a zis: «Vino aici, ce faci acasă? Să vezi ce mâncare am, ce…» I-am zis că vin, că oricum nu am făcut Crăciunul pe nicăieri. De obicei, ori trebuia să cânt, ori stăteam acasă”, a povestit Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrășcanu: ”M-am speriat că mă îngraș și am plecat!”

A urmat planul, doar că avea să plece de la Sinaia după două zile. ”Și am zis, dacă nu-s copiii, ce să fac singură, plec. Am stat acolo două zile. Atât am stat la munte. Nu prea mai aveam ce să fac, pentru că m-am speriat de atâta mâncare, jur, când am văzut atâta mâncare, ca la all inclusive…

Atunci am zis: «Gata, Andreea, am plecat acasă!» Mi-am zis: «Stop, mâine mă trezesc și plec»!

Plus că am considerat că m-am distrat suficient, dar am zis că dacă mai stau la Andreea încă două zile, mă nenorocesc! M-am speriat că mă îngraș, că la munte ce faci? Stai, mănânci, te odihnești, relax și cam atât”, a dezvăluit, râzând, Claudia.

Revelionul, alături de Nicolas și Gabriel

Revelionul îl va face tot acolo. Doar că, de data aceasta, și copiii vor fi alături de ea. Iar în seara de Revelion, Claudia va avea și un moment muzical.

(NU RATA: CLAUDIA PĂTRĂȘCANU S-A TREZIT CU GABI BĂDĂLĂU LA UȘĂ! CE A URMAT E INCREDIBIL!)

”De Revelion voi fi plecată cu copiii la munte, de pe 30 am luat cazare… Profit că o să cânt la munte, tot la prieteni acolo, la hotel, apoi mai rămânem încă două-trei zile, mergem pe pârtie, ne plimbăm.

Sper să putem ieși de acolo, că am înțeles că ninge foarte tare. Sper să-i pot duce și pe copii peste tot, pe la Brașov… Vreo trei-patru zile o să fiu cu ei la munte, că pe 10 încep școala”, a încheiat artista.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.