”L-am chemat în casă, a stat trei ore, iar copiii plângeau! Cad în genunchi și zic: Doamne, îți mulțumesc!”

Interminabilă pare lupta în justiție între Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău! La începutul săptămânii, a avut loc un nou termen. A fost despre copii. Afaceristul vrea să-i ia cu el în vacanțe în străinătate, artista se opune. ”Sunt prea mici, se va întâmpla asta, dar peste doi ani, nu am nimic împotrivă”, este argumentul Claudiei, care a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, momentele tensionate de care a avut parte nu numai ea, ci și cei doi copii.

Gabi Bădălău s-a adresat instanței, cerând dreptul de a-și lua copiii în vacanțe în străinătate. Asta pentru că nu a oținut acceptul Claudiei, cu care se află în proces de divorț de aproximativ doi ani. Artista a câștigat înfățișările, dar de fiecare dată s-a trezit cu apel din partea celui care în acte îi este, încă, soț. Procesul a fost mutat la Constanța, iar la începutul acestei săptămâni a avut și un ultim termen, când magistrații i-au dat câștig de cauză mamei.

Claudia Pătrășcanu a câștigat procesul cu Bădălău: ”Nu e o victorie, e o mulțumire!”

Claudia Pătrășcanu nu consideră decizia o mare victorie, este doar o mulțumire a faptului că, spune ea, i s-a făcut dreptate. ”Nu aș fi vrut să ajung aici niciodată, să ajungem într-o instanță, să ne împărțim copiii. Pentru mine nu este o luptă, nu este o victorie, eu sunt doar mulțumită de decizia instanței. Liniștită și mulțumită că pot să-mi primesc copiii acasă fără griji. Vreau să mai crească un an, doi și atunci sunt convinsă că lucrurile se vor așeza și voi fi de acord și să plece într-o țară străină cu tatăl lor. Până atunci poate capăt încredere în tatăl lor, poate situația cu Covid se va liniști”, sunt primele mărturisiri ale cântăreței. (CITEȘTE ȘI: CLAUDIA PĂTRĂȘCANU DEZVĂLUIE ȘANSA INCREDIBILĂ CARE A ”LOVIT-O”: ”AM FOST CERUTĂ ÎN CĂSĂTORIE DE UN PATRON DE CLUBURI DIN AMERICA!”)

Claudia mai spune că pentru niște copii un hotel de cinci stele într-o țară străină nu valorează mare lucru. Altele sunt prioritățile: ”Îți dai seama ce ar fi fost în mintea și în sufletul meu să mă gândesc la ce situație ar fi puși copiii mei când în Turcia arde pământul, în Grecia nu știu ce se întâmplă? Gândește-te cum aș fi fost eu în condițiile în care soțul meu voia să-i ducă pe copii într-o țară străină, dar nu știm unde, în ce țară străină? Fără specificare, ba odată Grecia, ba Turcia! Cu calm se rezolvă totul. Consider că interesul suprem al copiilor nu este să meargă în țări străine momentan. Avem atâta timp să crească și să viziteze țări străine… Ei nu știu nici România noastră!

Avem și noi hoteluri de cinci stele, unde soțul meu a specificat că vrea să-și ducă în vacanță copiii. Dar niciun copil din lumea asta n-o să se simtă mai bine, la niciun hotel de cinci stele decât acasă, cu mama, inclusiv. Sau cu părinții. Așa că dorința asta a lui de a lua copiii de lângă mine…nu știu… Eu nu am decât o liniște, pentru mine asta nu e o victorie. De fiecare dată când câștig un proces, consider că doar Dumnezeu îmi face dreptate. Cad în genunchi și zic: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai făcut dreptate. Că nu cer nimic, doar să fie liniște și înțelegere. Doar să mă înțeleagă”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

Momente dificile în locuința Claudiei: copiii nu voiau să plece cu Gabi Bădălău

Artista avea să dezvăluie că a trecut prin momente grele atunci când Gabi Bădălău a venit la Constanța, pentru a lua copiii. Micuții nu au vrut să plece, au început să plângă, dar, după trei ore, părinții i-au convins. ”Nu i-am interzis niciodată să-și vadă copiii, să stea, să vină să-i vadă când vrea, să-i ia atunci când simte nevoia. I-am și spus că, după acest proces, nu vom rămâne decât noi. Părinții și copiii. Nu vor mai exista avocați, nu vor mai exista judecători. Și atunci cum ar fi să mergem pe regula instanței? Trebuie să fim oameni. Adică, dacă el își dorește să vină să vadă copiii, deși nu e timpul lui de program, eu o să fiu radicală și o să zic nu? Nu am făcut niciodată asta, niciodată! Și nici nu o să fac. Nu știu ce se întâmplă cu el. Sper să se redreseze și să înțeleagă că nu ajungem nicăieri așa, ținând-o din instanță în instanță. (NU RATA: EXCLUSIV | CUM A DEVENIT CLAUDIA PĂTRĂȘCANU JENNIFER LOPEZ DE ROMÂNIA: ”AU ÎNCEPUT OAMENII SĂ STRIGE!”)

Ne lungim cu procesul de divorț! Acum a cerut expertiza psihologică a copiilor. Ne târâim prin niște expertize psihologice, psihiatrice, în condițiile în care s-a făcut alienarea parentală, m-a băgat, de fapt, pe mine la alienare parentală, în condițiile în care copiii merg la el datorită mie. Știe foarte bine că au fost momente în care ei nu au dorit. Și am ajutat, chiar eu i-am dus copiii la București. Pe 1 iulie eu i-am dus pe copii, împotriva dorinței lor. Am stat de vorbă cu ei, le-am spus că trebuie să meargă și la el, nu le place acolo, nu vor, dar le este și greu fără mine, le este dor și atunci cumva trebuie să-i ajutăm. Uite, a fost Gabi aici sâmbătă să-i ia. Copiii nu au vrut să meargă. L-am chemat în casă, a stat trei ore, copiii plângeau. A stat trei ore la mine, am încercat să-i convingem pe copii. I-am convins și au plecat la București. Au ținut-o pe un nu, pe un plâns, dar până la urmă au plecat. Vor sta atât cât vor ei, că se vor întoarce, eu îi aștept… Că n-am fost de rea credință niciodată, dar nu știu unde vrea să ducă procesul ăsta. Cred că vrea să mă chinuie”, a povestit Claudia.

Motivul pentru care Claudia nu vrea să-și lase copiii în străinătate, în vacanță

De ce nu vrea Claudia să-și lase copiii în vacanță, într-o țară străină, alături de tatăl lor? ”Eu vreau să se știe, negru pe alb, că tot am ajuns în instanță, că nu s-a dorit altfel, ce se întâmplă, program și ce mai vrea instanța. Dar până la urmă copiii noștri sunt atât de minunați și atât de buni și de isteți… Nu meritau să fie nici la psiholog, nici pe toate holurile instituției… Ei înțeleg ce se întâmplă. Și simt, au început.. Sunt mari… Mergem înainte. Fiecare proces în parte, câștigat, este cât o liniște și o convingere că merit să mi se facă dreptate. Și că tot ce fac și ce spun în instanță e cu sufletul. Din ideea că sunt mamă și mi se pare corect. Și nu am făcut nimic greșit. Nu vreau nimic, nu cer nimic, doar să fie liniște și să terminăm. Pentru că cei afectați vor fi copiii. Dacă nu ne oprim undeva… Nu era cazul să facă un apel, și încă un apel…În condițiile în care putem să ne înțelegem în orice. Și știe foarte bine, i-am explicat că trebuie să mai aibă puțină răbdare, copiii să crească.

Doamne ferește, se întâmplă ceva într-o țară străină cu tatăl! Copiii ăia nici nu știu ce să facă, pe cine să sune! De unde-i iau, că nu știu. Eu când îi sun și sunt la el, la Bolintin, că nu-mi răspund la telefon, au fost și trei zile când nu-mi răspund… Intru în panică, nu știu ce să fac! Dar într-o țară străină! Eu sunt convinsă că ei vor pleca și într-o țară străină și cu el, și cu mine, dar mai târziu, nu acum. Asta este situația dintre noi. Dacă am fi fost o familie și am fi fost într-o situație bună sau chiar dacă nu eram într-o familie, dar ne înțelegeam, mergeam. Că am mai mers împreună, la munte, au mai fost altele. Crede-mă că nici copiiii nu au dorința asta. Zic, da ce vacanță! Ei sunt crescuți de mine mai pe simplu, așa, lor le place. (VEZI AICI: EXCLUSIV | CLAUDIA PĂTRĂȘCANU, ÎN PRAGUL UNEI NOI RELAȚII? ”MĂ SIMT FLATATĂ, PRIMESC FLORI…”)

El a spus că vor să fie duși într-un resort de nu știu unde. Păi și noi avem hoteluri de cinci stele. Un hotel are 5-6 piscine, ce poate avea în Turcia? Mâncare ca la balamuc, asta o știm! Nu, copiii se simt bine în lumea lor. Dar până înțeleg ei Turcia, Grecia… Când o să aibă opt ani, atunci o să înțeleagă. Și vor cere ei, mami, tati, vreau să vizitez și eu Istanbulul. Sunt atâția copii care nu vizitează, care nu au fost niciodată la mare. Noi cum am crescut? Nu înțeleg. Sunt copii care nu văd nici multele, nici marea și sunt copii deștepți și buni, și educați. Hai să le oferim copiilor totul, așa, pe tavă, de la zero luni”, a continuat cântăreața.

Claudia Pătrășcanu le-a împlinit dorința: i-a dus la concertul ei!

Au cerut în repetate rânduri să-și vadă mama pe scenă, cântând. Erau, totuși, mult prea mici. Promisiunea le-o făcuse, însă. A venit momentul. S-a întâmplat în urmă cu două săptămâni, când Claudia Pătrășcanu a cântat și a fost aplaudată și de moicuții ei. ”I-am dus. Eu am norocul că aici, pe litoral, sunt foarte aproape de casă și când foarte devreme, la ora nouă intru pe scenă și maximum la nouă și jumătate suntem acasă. Și atunci i-am luat cu mine, mai ales că este un spectacol de revistă, cu ilusionism, cu umor. Le-a plăcut, au stat în sală, m-au aplaudat. Erau așa cu zâmbetul pe față, aveau emoții. Și eu am avut emoții, foarte mari. Văzând atâția copii prin sală, am simțit nevoia să spun și de ei. Am avut emoții, pentru prima oară să-i iau la un concert cu mine. Și le place, să-mi spună, mami, de ani plâng să-i iau cu mine, mami, stăm acolo în sală și te aplaudăm”, a povestit Claudia.

Copiii Claudiei Pătrășcanu, înnebuniți după șah

Nicolas, băiețelul de patru ani, este atras de muzică. Îi calcă pe urme mamei sale. ”Lui Nicolas îi place tare mult muzica. Cred că o să fie un bun artist. Chiar vreau să-l îndrum, să-l ajut. Doar că e mic și nu pot să-l dau nici la instrumet, nici la canto, la nimic. Mai așteptăm un an. De la 5-6 ani, am vorbit deja. Îl duc la chitară și la canto. Deja îi simt pe copii că au pasiuni. Vor să facă șah. M-au înnebunit cu șahul. Zi de zi vor să jucăm șah. O să-i orientez și către acest sport al minții. Le place mult, trebuie doar să-i ajut, să-i îndrum. Astea sunt lucrurile importante pentru copii! Interesul suprem al copiilor este să meargă într-o vacanță? Așa a precizat în instanță, că este interesul suprem al copiilor. Interesul copiilor este liniștea, liniștea între părinți. (CITEȘTE AICI: GEST CONTROVERSAT AL BIANCĂI DRĂGUȘANU. A ÎNTREBAT-O PE FIICA SA CE CREDE DESPRE CONFLICTUL DINTRE EA ȘI CLAUDIA PĂTRĂȘCANU. CARE ESTE PĂREREA SOFIEI. VIDEO)

Că ei vor înțelege mai târziu, s-au despărțit, dar au rămas în relații mișto, de prietenie. Pe ei nu-i interesează banii, nu-i interesează luxul. Pe ei poți să-i pui să doarmă pe un pat simplu, normal, ei dacă văd afecțiune și înțelegere și o văd pe mama lor fericită, pe tatăl lor la fel, și ei sunt fericiți. Pe ei nu-i interesează că pleacă în Maldive! Se duc apoi la școală să povestească ce? Că au văzut tot o mare? Ei nu simt nimic”, a declarat artista.

Tot ea a ținut să repete, în final: ”Pentru mine nu este o victorie ci doar o liniște sufletească, am fost înțeleasă ca mamă și mi s-a dat dreptate. Sper ca și tatăl lor să ajungă la această liniște sufletească și înțelegere în privința copiilor noștri, să aibă răbdare și, cu siguranță, va veni și ziua călătoriilor, la momentul vârstei lor potrivite. Până atunci, țara noastră este plină de frumuseți culturale și copiii noștri ar trebui să o descopere. Aștept cu nerăbdare vacanța mea cu copiii, din septembrie, pe Valea Oltului, să vizităm obiectivele, vom sta cinci zile, apoi ne întoarcem pentru pregătirile școlare. Începem clasa 0.”

