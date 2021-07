EXCLUSIV | Cum a devenit Claudia Pătrășcanu Jennifer Lopez de România: ”Au început oamenii să strige!”

Claudia Pătrășcanu are amintiri frumoase din perioada în care era o tânără cântăreață în ascensiune ajunsă și pe tărâm american. Nu mai puțin de patru luni a petrecut artista peste Ocean, timp berechet de a-și încărca bagajul cu diferite momente amuzante. Avea să devină chiar Jennifer Lopez, după o plimbare cu limuzina.

De două ori i s-a întâmplat Claudiei să fie confundată cu celebra actriță și cântăreață, în Los Angeles. Mergea într-o limuzină, alături de alți artiști români, când oamenii au început s-o filmeze și să strige după ea. ”Acolo mergeam numai cu limuzina, ni s-a pus una la dispoziție cu care mergeam dintr-un loc în altul, ne mai plimbam și noi, până începeau concertele de seară. Iar de două ori am fost în situația asta în care am fost confundată ci Jennifer Lopez. Au început oamenii să strige după mine, hey, J-Lo, J-Lo! Râdeam cu toții. Eram mulți, când ieșeam, așa, în grupuri… Îți dai seama cum mă simțeam eu acolo.

Iar când mă întorceam, oamenii vedeau că nu sunt eu, oricum, s-a făcut o asemănare. J Lo era atunci mai închisă la păr și am avut ocazia să fiu strigată așa. Mi s-a întâmplat chiar de două ori, în Los Angeles. Acolo, în America, oamenii când văd o limuzină își dau seama că sunt cedete, staruri, mă rog. Și sunt tot timpul cu telefonul în mână, să filmeze, strigă după tine, vor autografe. Nu mai spun ce se întâmplă la New York! E o nebunie acolo”, a povestit Claudia Pătrășcanu, pentru CANCAN.RO.

Claudia Pătrășcanu, cerută de nevastă în America

Claudia petrecuse patru luni în America (Vezi AICI detaliile), timp în care a fost cerută de nevastă de un român stabilit colo. Era patronul cluburilor unde cântăreața dădea spectacole. ”Puteam să rămân în America, pentru că am fost și cerută de soție acolo. De un tip care mă îndrăgea foarte tare. A zis că mă vrea de soție, să rămân acolo, să-i dau o șansă. Dar am zis că pentru nimic în lume nu rămân eu în America. Era un român stabilit acolo, avea cluburi, cântam în cluburile lui. Avea el de gând să-mi facă o carieră frumoasă peste Ocean, să mă sprijine, dar nu. Avea legături cu tot felul de cântăreți. Eram puștoaică, aveam vreo 21-22 de ani.

Dar nu-mi pare rău, mie nu-mi pare rău pentru nimic din ce am făcut în viața asta. O iau ca atare și asta e! Totul a depins de mine, eu am vrut să fie așa. Eu decideam dacă să rămân sau nu. Nu s-a întâmplat nimic altceva. Am vrut să mă întorc cu Julia, să ne reluăm activitatea aici”, a dezvăluit Claudia Pătrășcanu.