Gest controversat al Biancăi Drăgușanu. A întrebat-o pe fiica sa ce crede despre conflictul dintre ea și Claudia Pătrășcanu. Care este părerea Sofiei. VIDEO

După ce a fost atacată în mai multe rânduri de Claudia Pătrășcanu și mai apoi de mama cântăreței, Bianca Drăgușanu s-a hotărât să ducă războiul în care se află la un alt nivel.

Mai întâi, Bianca se detașează de vorbele rele adresate de artistă, ca mai apoi să își expună părerea despre conflict, în timp ce se afla în mașină împreună cu fiica sa, Sofia.

„Dragii mei, eu am o dilemă care este strict legată de persoanele care din timpul lor prețios își rup pentru a mi-l acorda mie. Ceea ce însemnă că eu sunt o persoană foarte importantă în viața lor.

Eu știu că aceste persoane au o legătură cu mine la nivel subconștient, adică ele declară despre mine niște lucruri, dar, de fapt, se autodescriu”, a declarat Bianca, pe Instagram.

Mai departe, Bianca o întreabă pe fiica sa dacă este de acord cu vorbele ei, apoi îi cere părerea despre conflict: „Sofia, care este aici cu mine în mașină, este foarte de acord cu mine. Nu-i așa?”, o întrebă vedeta pe fiica sa, iar fetița o completează: „Pe oamenii care nu ne iubesc și care ne urăsc noi nu trebuie să îi atacăm. Să nu mai vorbească despre noi că suntem…” „fericite”, îi spune mama ei.

În cadrul unui interviu recent, Claudia Pătrășcanu a lansat câteva ironii la adresa Biancăi Drăgușanu. Mai exact, bruneta s-a legat de numeroasele intervenții estetice pe care actuala parteneră a lui Gabi Bădălău le are la activ.

Întrebată dacă crede că Bianca Drăgușanu este geloasă pe ea, Claudia Pătrășcanu nu a ezitat să ofere un răspuns acid, spunând că și ea ar fi geloasă pe frumusețea naturală.

„Și eu sunt geloasă pe mine, pe frumusețea mea naturală (n.r. dacă este Bianca Drăgușanu geloasă pe ea). Habar nu am dacă este, dar știți vorba aceea, ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Antena Stars.

Mai mult, cântăreața a ținut să precizeze că nu este împotriva intervențiilor estetice, care au rolul lor. Însă, Claudia Pătrășcanu a spus că aceste intervenții trebuie făcute cu limită și la momentul potrivit, în niciun caz la o vârstă fragedă.

„Nu am un nas foarte mic, nu am nici buzele subțiri, dar nici proeminente, am o dantură perfectă, nu am riduri, contează și gena pentru că am o mamă foarte frumoasă. Cred că și aceste intervenții au rolul lor și dacă vrei să le faci, să le faci după o anumită vârstă, nu de la 18 ani, 20, 25 și 30. Cu cât amânăm mai mult acest lucru, cu atât e mai bine”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.