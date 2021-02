Claudia Pătrășcanu s-a isterizat, după ce Gabi Bădălău a vorbit cu Bianca Drăgușanu în prezența băieților săi „Au purtat discuții indecente, copiii au venit marcați acasă”

Claudia Pătrășcanu este foc și pară după ce fostul ei soț i-a luat vineri copiii de casă, spune ea, sub influența substanțelor interzise. Mai mult decât atât, artista îl acuză pe Gabi Bădălău că ar fi vorbit vulgar cu Bianca Drăgușanu de față cu baieții săi.

Claudia Pătrășcanu a spus totul într-un mesaj pe Facebook, fiind extrem de îngrijorată.

„Am tot așteptat și aștept in continuare sa sesizeze autoritățile acestui stat,ceea ce se întâmpla cu doi copii minori și mai exact cu copiii mei. Vineri 12.02.2021,ora 17.00 copiii au fost luați de către tatăl lor de acasa,fiind iar sub influența substanțelor și asta nu este pentru prima data. Comportamentul lui a fost unul agitat,incoerent,agresiv vizavi de mine și mama mea, in momentul in care i am sugerat sa le pună copiilor centura de siguranța. Nu a dorit sa facă acest lucru,afirmând ca nu e treaba mea,ca unul e Badalau!

Pe tot parcursul acestui week end,copiii au stat cu menajera lui,iar ei îl chemau disperați acasa pe tatăl care nu era de găsit. Duminica,ora 18.30….. copiii s au întors la domiciliu,șocați,povestindu mi ceea ce s a întamplat in acel week end.”, spune Claudia Pătrășcanu.

„Tatăl avea conversații video cu Bianca”

„Tatăl avea conversații video cu Bianca,dar și cu copiii mei, care nu și au dorit sa o vadă,însă au fost forțați de tatăl lor. Pe tot parcursul drumului de întoarcere Buc-Constanta,tot aceste doua personaje,de fata cu doi copii minori,au purtat discuții indecente,copiii venind marcați și punându mi intrebari. (VEZI ȘI: Am aflat cum “au pus cruce” relației Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. “Ea iese mereu învingătoare”)

S au făcut doua teste antidrog cum a vrut G Badalau ptr a da bine in presa și ochii țării,dar nimeni nu se gândește ca acești doi copii minori,sunt puși in pericol chiar de tatăl lor și anturajul dubios in care se învârte. Oameni ai statului asta roman,va implor ca mama,gândiți va sa luați măsuri ptr acești doi copii minori,gândiți va la educația lor…. eu am depus la dosar teancuri de dovezi,probe și nu le luați in seama?!

Testul antidrog l am cerut din FIRUL de PAR, in permanenta este sub influienta acestor substanțe și ar trebui sa va sesizați când o mama sau copiii vin și povestesc situatii grele.Dacă se întâmple ceva cu acești doi copii,cine Răspunde in țara asta? Se întâmpla atâtea in aceasta țara și nimeni nu face nimic doar ptr ca exista acest Badalau?

Copiii mei nu mint niciodată,dar o doamna psiholog de la Protecția Copilului susține acest lucru și care acum câteva luni mi a spus ca s a sunat de mai SUS,sa nu mai fie deranjat fiul lui Badalau! Tot aceasta doamna psiholog a permis tatălui sa ma jignească sub privirea dumneaei….copiii aceștia au nevoie de ajutor și voi face tot ce mi sta in putere ptr educația și siguranța lor. Luați in serios cazul meu,eu tot aștept! Cred in Dumnezeu și sper sa iasă la suprafața tot adevarul,dar acești copii au nevoie de ajutor și protecție! Va rog,faceți ceva!”, este mesajul Claudiei Pătrășcanu.