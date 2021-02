“Inventarul” motivelor pentru care Gabi Bădălău s-a despărțit de Bianca Drăgușanu. Cât de mult ar fi contat mesajele cu Alex Bodi și vacanțele de lux: “Era prea costistoare”

CANCAN.RO are detalii de ultimă oră ale poveștii care a „acaparat” lumea mondenă. Ce s-a întâmplat cu adevărat între Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău astfel încât „scenariul” a evoluat de la o nuntă mai mult ca sigură, la o despărțire cu zgomot? Potrivit unor mărturii inedite, nu ar mai fi nicio șansă de împăcare. Ba, mai mult, Gabi Bădălău ar fi trecut la „manevre” de cucerire a unei alte dive din showbiz.

Relația dintre fosta prezentatoare TV și Gabi Bădălău, fiul ex-ministrului Economiei, ar fi debutat în preajma Crăciunului. Cei doi ar fi petrecut de minune atunci, în Poiana Brașov. Apoi cuplul s-a reunit, imediat după Revelion, în Dubai. Au urmat reprize de shopping în tandem, în cel mai mare oraș din Emirate, o super-vacanță în Maldive și multe cadouri scumpe din partea ”amorezatului” Gabi.

La întoarcere, Bianca nu ezita să anunțe chiar că ar urma și o nuntă. „A treia oară o să fie cu noroc”, spunea sexoasa blondă. Numai că, potrivit ultimelor “desfășurări de forțe”, se pare că nu va mai fi deloc.

„Ceas, mașină, vacanțe de lux… Nu mai putea face față”

Cei doi s-au despărțit, iar cale de împăcare chiar nu mai ar mai fi. Un apropiat al celor doi avea să detalieze, pentru CANCAN.RO, motivele pentru care noul cuplu spectaculos din showbiz s-a destrămat. ”Sunt mai multe motive care au dus la ruptură… I-a găsit un SMS cu Alex Bodi, apoi îl aducea destul de des în discuție, chiar și de față cu prietenii. Dar principalul motiv este faptul că Bianca era prea costistoare. Ceas, mașină, vacanțe de lux… Nu mai putea face față. Ar fi putut, dar părinții nu l-au mai sprijinit”, a spus acesta.

Și a mai dezvăluit că Gabi Bădălău este pe punctul de a cuceri o altă cunoscută divă din showbiz-ul românesc. (NU RATA: DECIZIA LUATĂ DE BIANCA DRĂGUȘANU DUPĂ CE A DEZVĂLUIT CĂ S-A DESPĂRȚIT DE GABI BĂDĂLĂU: “PURTAȚI-VĂ MAI RECE CU OAMENII, CĂ, DE LA CĂLDURĂ, SE STRICĂ”)

Cristina Cioran a prevestit despărțirea rapidă dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău

Cristina Cioran a fost singura care a prevăzut despărțirea, ba a și spus-o în direct, că ea nu vede o iubire de lungă durată, ce să mai vorbim de căsătorie. Invitată să facă o radiografie a relației Bianca Drăgușanu – Gabi Bădălău, în emisiunea „Vorbește Lumea” de la Pro TV, Cristina și-a spus părerea. ”Bădălău nu pare vreun mascul! Am auzit și asta, că are bani! Și ce, plătește femeia? Eu spun că nu l-am văzut ca un mare mascul”, a spus Cristina. (VEZI AICI: BIANCA DRĂGUȘANU EXPLICĂ ÎN CE STADIU ESTE RELAȚIA EI CU GABI BĂDĂLĂU + CE LEGĂTURĂ MAI ARE CU ALEX BODI. “NU TOT CE ZBOARĂ SE MĂNÂNCĂ”)

Ea avea să o caracterizeze pe Bianca, tocmai de aceea credea că relația e sortită eșecului, că e doar o escapadă de scurtă durată a divei. ”Ea este o divă voluptuoasă… Nu i-aș fi văzut împreună… După ce fost cu Bodi… Cred că pentru Bianca sunt niște vacanțe până se plictisește. Bianca e o tipă care vrea să râdă. Așa am cunoscut-o. Sau poate râde de el. Nu-mi spune, Cove, că Bădălău are vreo calitate de asta deosebită din punct de vedere al uniunii dintre o femeie și un bărbat!”, a spus Cristina. Și, se pare, a avut dreptate!

(CITEȘTE ȘI: GABI BĂDĂLĂU, DECLARAȚII PERSIFLATOARE DESPRE BIANCA DRĂGUȘANU, DUPĂ CE S-AU DESPĂRȚIT: “NU-I PRIEȘTE DUBAIUL”. URMEAZĂ ÎMPĂCAREA CU ARTISTA CLAUDIA PĂTRĂȘCANU? | VIDEO)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.