Cleopatra Stratan, despre cel mai greu moment din viața sa: ,,Eu și Edward am stat la distanță aproape jumătate de an...”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz. Amândoi tineri și cu o ambiție de fier, își trăiesc dragostea la cote maxime și se bucură de fiecare moment frumos din viața lor.

Deși nu mulți știu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost nevoiți să stea separați aproape jumătate de an. Acest lucru s-a întâmplat din cauza pandemiei, când se aflau în carantină. Dar cum orice rău duce spre bine, această distanță a consolidat relația lor.

Cleopatra Stratan: ,,Eu și Edward am stat la distanță aproape jumătate de an până să ne revedem fizic”

În cadrul unui interviu recent, Cleopatra Stratan a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa. Și da, acela a fost reprezentat de perioada în care a trebuit să stea departe de soțul său, în perioada pandemiei.

,,Din fericire, Dumnezeu m-a ocrotit întotdeauna și nu am avut parte de momente foarte grele și, chiar dacă am trecut prin ele, am știut că există o soluție pentru orice problemă și că apar pentru a mă învață ceva. Cred că cel mai greu moment din viața mea a fost chiar la începutul pademiei, când eu și Edward am stat la distanță aproape jumătate de an până să ne revedem fizic.

Zic greu pentru nici unul din noi nu știam cât va dura perioada de carantină și speram în fiecare zi să aflăm vești bune. Chiar și așa, am considerat acest obstacol ca pe o oportunitate și un test în relația noastră și ca un timp necesar de a ne cunoaște de la distanță”, a povestit tânăra artistă, potrivit unica.ro.

Lucruri mai puțin cunoscute despre Cleopatra Stratan

Oamenii sunt curioși să afle cât mai multe informații despre artiștii lor preferați. În cazul Cleopatrei Stratan, fanii trebuie să știe că iubește pantofii și gențile. Totuși, nu îi face deloc plăcere să se ocupe de partea de organizare și administrare din firmă.

,,Ador pantofii și pafumurile (ca orice femeie), dar probabil puțini știu că îmi place partea de organizare și administrare: în firmă, dosare, documente, etc.

Am acasă o grămadă de dosare împărțite cu tot felul de documente, organizate și sortate. În general, cred că nu aș face ceva care mi-ar încalca principiile sau să fac pe cineva să se simtă prost”, a mai spus vedeta, pentru sursa de mai sus.